Burçin Baykal kimdir nerelidir?

Burçin Baykal’ın ismi CHP Küçükçekmece ilçe belediye başkan adaylığı için geçmesiyle birlikte Burçin Baykal’ın kim olduğu araştırılıyor. Avcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapan Burçin Baykal kimdir? Burçin Baykal nereli ve kaç yaşında? Burçin Baykal CHP Küçükcekmece belediye başkan adayı mı oldu?

Burçin Baykal,1985 yılında göçmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul da tamamlayan Baykal, İşletme Fakültesi mezunudur. 2005 yılında Hatay’da vatani görevini tamamlayan Baykal, aile mesleği olan İnşaat ve Danışmanlık sektöründe iş hayatına adım atmıştır.

2013 yılı Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar ilçesi yerel seçim çalışmalarında Dr. Handan Toprak Benli’nin adaylık sürecinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yapan Baykal, stratejik çalışmalar yürüterek 2014 yerel seçimlerinin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. 2014 yılında Avcılar ilçesi Belediye Başkanlığı seçimlerinin kazanılmasının ardından, Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan Baykal kısa sürede belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve 4,5 yıl etkili bir yerel yönetim hizmeti sergileyerek başarılı bir çalışma dönemi geçirmiştir. Avcılar Belediyesinde ki görev süresi boyunca, amatör sporcular, amatör spor kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının desteklenmesine özen göstermiş, yöneticiliği ve insan ilişkileri ile de her kesime örnek olmuştur. Her fırsatta ailesi ve dostlarıyla zaman geçiren Baykal, evli ve bir kız çocuk babasıdır. Motor sporlarına ve futbola olan ilgisi ile de tanınan Baykal, doğaya ve canlıların yaşantısına verilen değerin, tüm zamanı ve hayatı iyileştireceği görüşü ve pozitif enerjisiyle aranan genç bir siyasetçidir. Siyasi hayatının en önemli adımı saydığı yerel yönetimde eşit, adaletli, ulaşılabilir hizmet anlayışına sahip olan Baykal, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı adaylık sürecindeki çalışmalarına devam etmektedir.