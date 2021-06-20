Burası Afrika değil Türkiye'de bir il!

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 3 saat nehre sokuyor.

Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.

Karakütük köyünde çobanlık yapan Abdullah Özdemir, sıcakların artmasının mandaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvanları serinletebilmek için günde iki defa Karasu Nehri’ne getirmek zorunda olduklarını belirten Özdemir, “Çevredeki köylerde yaklaşık 3 bin civarında manda var. Mandaları serinletmek için başka bir seçeneğimiz yok. Burada hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükseldi. Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, aşağı yukarı 2-3 saat suda kalıyor. Havalar çok sıcak. Akşam da 17.00’de bir saat suyun içerisine bırakıyoruz. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyoruz. Buradaki görüntüler her ne kadar Afrika’yı anımsatsa da burası Muş. Hayvanlar suya girerek hem hastalıklardan kurtuluyor hem de süt verimleri artıyor” dedi.

Karakütük köyü sakinlerinden Mehmet İnci ise, bölgedeki birçok köyde ağırlıklı olarak manda yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Manda bizim geçim kaynağımızdır. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Her gün yaklaşık 2-3 saat suda dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz. Bu bölgenin geçim kaynağı hayvancılıktır. Başka bir işimiz olmadığı için geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz."

Karakütük köyü sakinlerinden Mehmet İnci ise, bölgedeki birçok köyde ağırlıklı olarak manda yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manda bizim geçim kaynağımızdır. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Her gün yaklaşık 2-3 saat suda dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz. Bu bölgenin geçim kaynağı hayvancılıktır. Başka bir işimiz olmadığı için geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz."