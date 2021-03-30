  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Yılmaz'dan kötü haber
Spor

Burak Yılmaz'dan kötü haber

Gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz'ın Letonya karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacak. Peş peşe koronavirüs vakalarına rastlanan Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş 8 oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda kalmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 15:54:00 -
Burak Yılmaz'dan kötü haber

Ay-Yıldızlı takımımıza nazar değdi. Dün 4 futbolcuyu kadrodan çıkartan Şenol Güneş, bugün de Burak Yılmaz'dan gelen haberle sarsıldı.

Milli Takım'ın en önemli gol silahı olan tecrübeli forvetin gribal enfeksiyon geçirdiği bildirildi. Burak Yılmaz'ın oynayıp oynayamacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi. Sakatlık ve koronavirüsten dolayı 8 futbolcuyu kadrodan çıkartan Şenol Güneş, Burak Yılmaz'dan iyi haber gelmesine odaklandı.

Hollanda'ya 3 gol attı

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçımızda Hollanda'ya karşı kazandığımız zaferde Burak Yılmaz, 3 gol atarak takımımızı sırtlamıştı. Norveç maçında gol katkısı veremeyen Burak Yılmaz, arkadaşlarını gol pozisyonlarının içine soktu ve rakip savunmayı oldukça yıprattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki
Gündem

Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki

1974'te Rumların vahşice katlettiği 5 şehidin yeniden defin işleminde ailenin askeri tören istememesine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepk..
Volkswagen yanlışlıkla paylaştı! Her şey ifşa oldu
Dünya

Volkswagen yanlışlıkla paylaştı! Her şey ifşa oldu

Alman otomobil üreticisi olan Volkswagen'in Kuzey Amerika biriminin adının Voltswagen of America olarak değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı..
Tarih verildi! İşte Türkiye’nin hedefi… Büyük ülkeler sıraya girdi
Teknoloji

Tarih verildi! İşte Türkiye’nin hedefi… Büyük ülkeler sıraya girdi

Büyük ülkelerin Türkiye’nin programına merakla yaklaştığını belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 'Bizim nihai misyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay