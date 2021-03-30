Burak Yılmaz'dan kötü haber
Gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz'ın Letonya karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacak. Peş peşe koronavirüs vakalarına rastlanan Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş 8 oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda kalmıştı.
Ay-Yıldızlı takımımıza nazar değdi. Dün 4 futbolcuyu kadrodan çıkartan Şenol Güneş, bugün de Burak Yılmaz'dan gelen haberle sarsıldı.
Milli Takım'ın en önemli gol silahı olan tecrübeli forvetin gribal enfeksiyon geçirdiği bildirildi. Burak Yılmaz'ın oynayıp oynayamacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi. Sakatlık ve koronavirüsten dolayı 8 futbolcuyu kadrodan çıkartan Şenol Güneş, Burak Yılmaz'dan iyi haber gelmesine odaklandı.
Hollanda'ya 3 gol attı
Dünya Kupası Elemeleri ilk maçımızda Hollanda'ya karşı kazandığımız zaferde Burak Yılmaz, 3 gol atarak takımımızı sırtlamıştı. Norveç maçında gol katkısı veremeyen Burak Yılmaz, arkadaşlarını gol pozisyonlarının içine soktu ve rakip savunmayı oldukça yıprattı