Burak Yılmaz transferinde son nokta

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, İtalya Serie A’ya yeni yükselen Lecce’nin radarına girmişti.

33 yaşındaki yıldız futbolcu için İstanbul’a gelen İtalyan yetkililer, Kara Kartal’la anlaşma sağlayamamıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli isim için girişimlerini sürdüren Lecce’ye bir olumsuz yanıt da hem Burak’tan hem de oyuncunun menajerinden geldi.

Orta Çizgi adlı internet sitesine açıklamada bulunan Burak Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen, “Burak Yılmaz’ın geleceğiyle ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta devam edecek” ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz da Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşıp görüntünün üzerine kalp emojisi koydu.