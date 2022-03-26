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Spor Burak Yılmaz o anları anlattı
Spor

Burak Yılmaz o anları anlattı

Türkiye A Milli Takımı kaptanıyken Portekiz karşısında son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla eleştirilerin odağı haline gelen Burak Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:44:00 -
Burak Yılmaz o anları anlattı

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e 3-1 yenilerek elenirken, maça damgasını vuran olay; skor 2-1 iken Burak Yılmaz’ın 85. dakikada penaltı kaçırmasıydı.

Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük talihsizliklerden biriyle karşılaşan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada milli takımı bıraktığını açıklarken, “Nasıl atamadım, hâlâ şok içindeyim. Bu penaltıyı, ömrüm boyunca her gece atacağım belki de uyumadan, rüyamda.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hürriyet’e konuşan Yılmaz, penaltının ardından yaşadıklarını anlattı. Burak Yılmaz açıklamalarında, “Penaltıyı kazanınca tüm arkadaşlarım topu bana bıraktı. Ben de atmak istekliydim. Müthiş heyecanlandım. Arkamda bütün ülke insanlarının sorumluluğu vardı. Zemin ıslak ve yumuşaktı. Sert vurma isteğim topu yükseltti. Topun auta gittiğini görünce kahroldum. Penaltıyı atsaydım Portekiz’i elerdik. En çok ülkem için üzüldüm. Maçtan sonra başkanımız Nihat Özdemir, Stefan Kuntz ve takım arkadaşlarım bana destek oldu. En çok Kuntz üzüldü. Benimle birlikte ağladı. Lille takımındaki arkadaşlarım da arayıp moral verdiler. Sabaha kadar uyayamadım. Çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

İbrahim

BURAK SEN O TOPU ELİNE ALINCA SAĞ KÖŞEDEN DIŞA RI ATACAĞINI SÖYLEDİM VE BAKAMADIM ÖYLEDE OLDU SEN HARİÇ KİM OLSA O PENALTIYI RAHAT ATARDI MAYDONOZ

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