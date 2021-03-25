Burak Yılmaz maça damga vurdu! Cristiano Ronaldo'yu geçti

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığı Hollanda maçında Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekti.

Türkiye 4-2 Hollanda (Maçın özeti ve golleri)Türkiye 4-2 Hollanda (Maçın özeti ve golleri)

Mücadelenin 15, 34 ve 81. dakikalarında sahneye çıkan Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarsmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında oynanan ve 1-1 biten Hollanda maçında da A Milli Takım'ın tek golünü kaydetmişti. Burak Yılmaz, aynı yıl oynanan ve 3-0 kazanılan maçı da boş geçmemişti.

Ronaldo'yu geçti

Burak Yılmaz, yaptığı hat-trick ile Hollanda'ya son 21 yılda en fazla gol atan oyuncu oldu. Hollanda karşısında 5 kez ağları havalandıran Burak, 4 gollü Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

1980 yılından beri ilk oyuncu oldu

35 yaşındaki santrfor, A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk gollerini Hollanda'ya attı. Burak Yılmaz ayrıca, 1980 yılında Klaus Allofs'tan sonra Hollanda'ya karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca tecrübeli futbolcu, 15. dakikada attığı golle A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk golünü Hollanda'ya kaydetti.

Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla attığı bu gol ve yıldız oyuncunun gösterdiği performans, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.