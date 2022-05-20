Burak Yılmaz, Lille'e bu sözlerle veda etti!
Milli futbolcu Burak Yılmaz formasını giydiği Fransız ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı ve kulübe veda etti.
Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Yarın Lille’de son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz, Lille'de 72 maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu iki sezonda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.