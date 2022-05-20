  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Yılmaz, Lille'e bu sözlerle veda etti!
Spor

Burak Yılmaz, Lille'e bu sözlerle veda etti!

Milli futbolcu Burak Yılmaz formasını giydiği Fransız ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı ve kulübe veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 14:48:00 -
Burak Yılmaz, Lille'e bu sözlerle veda etti!

Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'de son maçına çıkacağını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Yarın Lille’de son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Lille'de 72 maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu iki sezonda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay