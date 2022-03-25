Burak Yılmaz kamptan ayrıldı
Dün oynanan Portekiz maçında müsait pozisyonda şut çekmek yerine kendini yere atıp penaltı kazanmaya çalışan, birkaç dakika sonra Enes Ünal'ın kazandığı penaltıyı ise gole çeviremeyen ve milli takımı bırakma kararı alan Burak Yılmaz, bugün kamptan ayrıldı.
Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım’ın Porto'daki kampından ayrıldı.
Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.
Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.