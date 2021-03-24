Burak Yılmaz Hollanda'yı affetmiyor

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında ilk iki golü atan isim oldu. Burak Yılmaz böylece Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu

Burak Yılmaz 28.03.2015 tarihinde Hollanda ile deplasmanda oynanan Euro 2016 eleme maçında bir gol atarken 06.09.2015 tarihinde Konya'da oynanan ve 3-0 galip bitirdiğimiz maçta da bir gol atmıştı. Burak Yılmaz bu kez 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında 2 gol birden kaydetti

Hollanda'ya karşı en golcü oldu

Hollanda karşısında A Milli Takım adına en golcü oyuncu da 4 golle Burak Yılmaz oldu. Daha önce Feyyaz Uçar ve Metin Oktay 2'şer gol atmıştı. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan ilk üç oyuncu arasında yer aldı. Hollanda karşısında Burak Yılmaz ile birlikte Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4'er gol atmıştı.