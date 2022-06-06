Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan Fatih Terim'e sert cevap!

Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, geride bıraktığımız sezonun ortasında yolların ayrıldığı Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Fatih Terim'den de aynı sertlikte bir açıklama gelince bu kez devreye Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas girdi ve sosyal medyada ortalık karıştı.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, geride bıraktığımız sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlamış ancak gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrılmıştı.

Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullanan Burak Elmas'a Fatih Terim'den cevap gecikmedi.

"ÇOLUK ÇOCUKLA UĞRAŞTIM"

Spor Gecesi'ne konuşan Terim, "Son dönemde Galatasaray'da en büyük pişmanlığım, hiç veli toplantısı yapmadım. Çoluk çocukla uğraştım! "Kimseyle ilgili çalışma yapmadım. Yapsaydım sonuç böyle olmazdı! 11 Haziran'da seçim var. Sonrasında konuşuruz!" sözlerini sarf etmişti.

SANİYE ELMAS DEVREYE GİRDİ

Bu açıklama sonrasında başkan Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas'tan Fatih Terim'e yanıt geldi.

"AKIL YETİLERİNİ KAYBEDİP..."

Elmas'ın annesi Saniye Elmas'ın tweet'inde, "Biz de akıl yetilerini kaybedip, çocuklar ve eşi vasisi tayin edilen adamı fazla ciddiye aldık. Ebeveynler ölene kadar evlatlarının arkasına çınar olur. Onlar kızsa da aksi düşünülemez. Tersi çok acı olur, onun gibi." ifadeleri yer aldı.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas seçimi Fatih Terim sayesinde kazandı" şeklinde yapılan eleştirileri değerlendiren Başkan Elmas, "Sanırım buna Fatih Terim de inanıyor. Bana bu ayrılıktan sonra haber yolladı arkadaşların vasıtasıyla. O da bu yoruma inanmış herhalde. Bilmiyorum onun bir analizi var mı? 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var onun sayısını tespit etmedim. Seçimde Fatih Terim'le çalışmayacağını söyleyen zaten 1 aday oldu. Diğer adayların hepsi zaten devam edeceğini söylemişti." dedi.

"ROLLERİN BİRBİRİNE KARIŞMAMASI LAZIM"

"Ayrılık sürecinde Fatih Terim'le ilgili hiçbir negatif laf söylemedim biliyorsunuz. Saygı duyduğumu söyledim. Basit bir anlaşamama, Galatasaray'da gelecek stratejisi açısından bu profesyonel bir çalışmaydı. Üye Fatih Terim ve teknik direktör Fatih Terim'i birbirinden ayırdım. O rollerin birbirine karışmaması lazım çünkü o zaman sağlıksız bir ilişki oluyor. Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktörler profesyoneldir. İkisini de yapamazsınız aynı zamanda. Çünkü bizim tüzüğümüzde bir madde vardır. Kulüpte profesyonel olarak görev alanların üyelikleri dondurulur. Oy kullanamazsınız"

"ÇOK FARKLI BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİM"

"Fatih Terim'in geçmiş Galatasaray'da yaşadığı dönemlerden çok farklı bir davranış sergiledim. Sonrasında yaptıklarıyla ilgili artık aynı hissiyatta olmadığımı söyleyebilirim. Mesaja 'hayırlısı olsun' dedim. Fatih Terim'le bizim ayrıldığımız esas yer ekip meselesiydi. Hocayla ben ilk konuştuğum zaman 'Galatasaray'da kişilere bağlı olmayan bir futbol stratejisi kurmamız lazım' dedim. Teknik direktörün ekibi olmaz, kulübün ekibi olur. Teknik direktörlerin yardımcı antrenörleri olur. Kulübün departmanları kim gelirse gelsin kurumsal akıldır. Böyle yapmazsanız her gelen teknik direktör kendine göre değişiklikler yapar. Hoca ayrıldıktan sonra ekipteki birçok arkadaş kendi istifa etti zaten, normal değil. Onlar Galatasaray'ın çalışanlarıyla, Galatasaray'da çalışmaya devam etmeleri lazım"

"KIRGIN DEĞİL KIZGINIM"

"Fatih Terim'e artık duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda. Başta biraz kırgınlık hissediyordum ama artık o kırgınlığı hissetmiyorum. Kızgınım, Galatasaray adına kızgınım! Bana kızmalarının Galatasaray'a bir faydası yok. Bana karşı Galatasaray'a zarar verme pahasına bir mücadele verilirse ona kızarım."

"MAYIN EŞEĞİ GİBİ"

"İbra olayından sonra haksızlık oldu, şu oldu, bu oldu diyen çok insan var. Ben de 'Daha önce neredeydiniz' diyorum. Galatasaray başkanı ve yönetimine şu muamele yapılıyor; burada bir mayın tarlası var. Eskilerde mayın eşeği vardır ya, tarlaya sürerler mayını temizlesinler diye. Uzaktan bakarlar, mayınların yerini tespit ettirirler, gerekirse bir eşek daha sahaya sürerler. Kimse bu adamları koruyalım. Bunlar Galatasaray adına çalışıyorlar diye kimse bakmıyor. Bildiğiniz birçok kişi elini kirletmek istemiyor."