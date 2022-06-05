Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı paylaştı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddialara cevap verdi.
Seçime sayılı günler kala Galatasaray Başkanı Burak Elmas, VOLE Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas'ın Fatih Terim hakkında söyledikleri ise büyük ses getirdi.
"Sanırım buna o da inanıyor"
Kendisine seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Burak Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor. Bana haber yolladı ayrılıktan sonra arkadaşlarım vasıtasıyla, 'Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı." ifadelerini kullandı.