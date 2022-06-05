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Spor Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı paylaştı
Spor

Burak Elmas, Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı paylaştı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 21:15:00 -

Seçime sayılı günler kala Galatasaray Başkanı Burak Elmas, VOLE Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Elmas'ın Fatih Terim hakkında söyledikleri ise büyük ses getirdi.

"Sanırım buna o da inanıyor"

Kendisine seçimi Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Burak Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor. Bana haber yolladı ayrılıktan sonra arkadaşlarım vasıtasıyla, 'Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı." ifadelerini kullandı.

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