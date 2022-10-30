Bunu neredeyse hiç kimse bilmiyor! Patatesi 8 saat ayakkabınızın içinde bekletin, olacaklar sizi şok etsin

Bugün daha önce hiç duymadığınız pratik bir bilgi ile karşınızdayız. Patates tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilerek tüketilen bir besin fakat, bugün sizinle öyle bir faydasını paylaşacağız ki bu yöntemi tanıdığınız herkese anlatacaksınız.

Ülkece sevdiğimiz sebzelerin başında patates geliyor. Patatesin haşlaması, kızartması, kavurması herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Fakat daha önce patatesin ayakkabılarla olan ilişkisini duymuş muydunuz?

Kokan ayakkabılarla mücadele ediyorsanız, utanmayın. Ayakkabı kokusu, en hijyenik koşucular için bile oluşur; bu, ayaklarınızda günde yarım litre kadar ter salgılayan 250.000 ter bezi olduğu düşünülürse mantıklıdır. Ayakkabılarınız ciddi şekilde kokan bazı bakteriler için üreme alanıdır. Bu yöntemle, kokan ayakkabılarından kötü kokuları uzaklaştıracaksın. Neyse ki, ayakkabı kokusundan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek ve kokusuz bir ortam yaratmak oldukça kolaydır. Kokan ayakkabılarınızdaki kokuyu gidermenin bu etkili yoluna bir göz atın.

Kokan ayakkabınızın içine sığacak şekilde bir adet patatesi soyup ayakkabının iç kısmına güzelce yerleştirin. 8 saat boyunca patatesin ayakkabınız içinde kalmasını sağlayın. Patates bu süre içerisinde kuruyup ayakkabınızdaki nemi ve kokuyu içine alacaktır.

Yeni ayakkabılar satın aldığınızda ve eve döndüğünüzde aslında biraz fazla küçük olduklarını fark ettiğinizde bu çok can sıkıcı bir durum. Mağazaya döndüğünüzde iyi olduğunu düşündünüz, ancak onları giymeye başladığınızda ayak parmaklarınız ve topuklarınız şikayet etmeye başlıyor. Satış görevlisi size zamanla kesinlikle biraz uzayacaklarını güvenle söylese de, bu arada acı çekeceksiniz ve istediğiniz bu değil. O yeni ayakkabıları öylece çöpe atmak bir israf ama onları giyerken acı çekmek de pek iyi bir fikir değil.

Neyse ki, bir çözümümüz var. Bir patates kullanarak ayakkabılarınızı uzatabilirsiniz.

Ayakkabınıza sığacak iki patates alın. Bu teknik, ayak parmaklarınıza daha fazla alan sağlamak için ayakkabının önünü germek içindir. Patatesleri soyun ve her birini bir kağıt havluya veya bir gazete kağıdına sarın. Patatesleri ayakkabının içine itin ve gece boyunca bu şekilde bırakın. Gece boyunca patatesler kurur ve ayakkabılarınızı esnetir. Bu teknik özellikle deri ayakkabılarda işe yarar. Kumaştan yapılmış ayakkabılarınız varsa, biraz daha zor olabilir.

Patatesler sizi her zaman hoş bir şekilde şaşırtacak, özellikle de deri ayakkabılarınızı onlarla cilalamaya çalıştığınızda. Patates, kokusuz, tamamen doğal bir ayakkabı cilası solüsyonu oluşturmak için hafif nem ve mükemmel miktarda aşındırıcılık içerir. Bir patatesi ikiye bölüp deri ayakkabınıza sürterek, kiri ve tozu temizleyerek ayakkabınıza cilalı bir parlaklık katabilirsiniz!