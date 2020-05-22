  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1188 arttı

Ramazan Bayramı 'Kovid-19' nedeniyle buruk geçecek

Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı

Kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Açık havada spor yapanlara 'maske' uyarısı
için kalan
Gündem

Bunu beklemiyorlardı... Türkiye'yi şikayet eden Ruslara AİHM'den büyük şok!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan 5 Rusya vatandaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski olduğu, Türkiye'nin merkezde gerekli önlemleri almadığını ileri sürerek yaptığı tedbiren tahliye talepli başvuruyu düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:31:00 -
Bunu beklemiyorlardı... Türkiye'yi şikayet eden Ruslara AİHM'den büyük şok!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Rus vatandaşı 5 kişi, koronavirüs bulaşma riski altında olduklarını iddia ederek haklarındaki idari gözetim kararının kaldırılmasına ilişkin tedbiren tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu.

Merkezin fiziksel koşullarının kötü olduğunu, uzun süredir bahçeye ve havalandırmaya çıkamadıklarını, sık sık hastalandıklarını, tedavilerinin tam olarak yapılmadığını öne süren başvurucular, kendilerine yeterli temizlik maddelerinin, bulaşıcı hastalıklardan koruyucu malzemelerin verilmediğini, çocuklarının yeterli şekilde beslenemediğini, merkezin kalabalık olduğunu ileri sürdü.

AİHM, Anayasa Mahkemesinin de tedbir talebini reddettiği 5 kişinin, başvurusunu incelemeye aldı, hükümetten görüş istedi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle görüşme yaparak, başvurucuların barınma koşullarına, sağlık ve yiyecek imkanlarına, kalınan odaların fiziki özelliklerine, salgın hastalıklardan korunmak için alınan tedbirlere yönelik belgeleri, görüntü ve fotoğrafları AİHM'e gönderdi.

AİHM düşürdü

Başvurucuların iddialarının gerçeği yansıtmadığı, barınma koşullarının uluslararası standartları karşıladığı aktarılan hükümet görüşünde, tedbir talebinin ve başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği belirtildi.

AİHM, hükümet görüşünde sunulan ayrıntılı bilgi ve belgeleri inceledikten sonra başvurucuların iddialarını soyut bularak tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bularak düşürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı