Bunların yaptığını İsrail bile yapamaz! Ümit Özdağ ve çetesi için çağrı

Gazeteci Kenan Alpay Akit TV'de katıldığı bir programda, Kahramanmaraş merkezli depremleri bile fırsat bilip bölgeye giderek provokatif söylemlerde bulunan Ümit Özdağ ve onu örnek alan bir grup hakkında "cezaları verilsin" çağrısı yaptı.

Alpay açıklamalarına şöyle devam etti:

"Suriyelileri ve Afganları kafa derileri yüzülecek mezar soyguncuları gibi gösteren ırkçı-provokatör çetelerin nefes bile alamamaları lazım.

Böyle bir şeye girişenlerin öyle bir ibretlik ceza almaları lazım ki bir daha kimsenin aklından böyle bir alçaklık geçememeli!"