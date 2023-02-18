Bunların yaptığını İsrail bile yapamaz! Ümit Özdağ ve çetesi için çağrı
Gazeteci Kenan Alpay, ırkçı faşist Ümit Özdağ ve onun çapulcu çetesi hakkında çarpıcı bir çağrı yaptı.
Gazeteci Kenan Alpay Akit TV'de katıldığı bir programda, Kahramanmaraş merkezli depremleri bile fırsat bilip bölgeye giderek provokatif söylemlerde bulunan Ümit Özdağ ve onu örnek alan bir grup hakkında "cezaları verilsin" çağrısı yaptı.
Alpay açıklamalarına şöyle devam etti:
"Suriyelileri ve Afganları kafa derileri yüzülecek mezar soyguncuları gibi gösteren ırkçı-provokatör çetelerin nefes bile alamamaları lazım.
Böyle bir şeye girişenlerin öyle bir ibretlik ceza almaları lazım ki bir daha kimsenin aklından böyle bir alçaklık geçememeli!"
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