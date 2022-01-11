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Gündem Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!
Gündem

Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!

Enes Kara'nın ölümünü istismar eden ve bir anda İslam'a karşı saldırıya geçen laikçi güruh, partisi CHP yüzünden intihar eden Meclis Üyesi Tugay Adak'ı görmezden gelerek üç maymunu oynamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 21:46:00 - 2022-01-11 21:48:27
Bunlar bu kadar ikiyüzlü! Enes Kara'nın intiharını istismar eden laikçiler, CHP'li meclis üyesinin intiharında üç maymunu oynamıştı!

 yeniakit.com.tr 

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi Genç tıp öğrencisinin son 1 ayda birçok derse girmediği ve içine kapanık olduğu belirtildi.

İslam karşıtları bir anda piyasaya döküldü

Enes Kara'nın ölümün istismar eden İslam karşıtı Laikçiler, bir anda piyasaya dökülerek kindar ve zehirli dillerini çıkardı. Direk İslam'a saldıramadıkları için cemaatleri hedef alan laikçiler, cemaat yurtlarının kapatılmasını ve İslami faaliyetlerin sonlandırılmasını istedi. 

CHP yüzünden intihar eden meclis üyesinde üç maymunu oynamışlardı

Enes Kara'nın ölümünü istismar eden ve bir anda İslam'a karşı saldırıya geçen laikçi güruh, partisi CHP yüzünden intihar eden Meclis Üyesi Tugay Adak'ı görmezden gelerek üç maymunu oynamıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üyesi olduğu CHP’nin bayraklarını asarken geçirdiği kaza neticesinde bir gözünü kaybeden CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak, partililerin verdiği iş sözlerini tutmaması üzerine intihar etmişti. Adak’ın ölümünün ardından 20’den fazla CHP’li partili istifa etmiş ve "CHP gençlik kollarının halini" dile getirmişlerdi. Parti binası önünde toplanan CHP'li bir grup genç ise, “Bıçak kemiğe dayandı” sloganları atmıştı.

Enes Kara'nın intiharını kullanan laikçiler, CHP'deki Tugay Adak intiharına görmezden gelmesi ikiyüzlülük olarak değerlendiriliyor.

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