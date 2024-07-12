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Dünya Bunak Biden, Zelenskiy’i Putin diyerek sahneye çağırdı
Dünya

Bunak Biden, Zelenskiy’i Putin diyerek sahneye çağırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-12 02:39:00 -
Bunak Biden, Zelenskiy’i Putin diyerek sahneye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." dedi.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında "Ukrayna Sözleşmesi"nin imza töreninde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vahşi savaşına karşı herkesin birlik olduğunu belirten Biden, Ukrayna'nın özgürlük ve geleceğini korumak için birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Joe Biden, Ukrayna gibi özgür ülkelerin "tiran komşulardan" korkmadığı bir dünya düzeni için birlik içinde olduklarını ifade etti.

Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.

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