İnsanlığın ilk doğumundan bu zamana kadar buğday en önemli besin olduğu için bulgur da buğdaydan yapılan sağlıklı bir besindir. Karbonhidrat oranı çok düşük olan ve içerisinde inanılmaz vitaminler ve mineraller bulunmaktadır. Sindirimi kolay ve kilo yapmadığı için pirince göre daha sağlıklıdır. Siyez bulgurunun faydaları nelerdir?, Bulgurun faydaları nelerdir?, bulgur zayıflatır mı?, işte bu soruların yanıtı…

Bulgurun Faydaları Nelerdir?

İçerisinde B12 ve B vitaminleri magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, folik asit bulunmaktadır.

Özellikle kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır.

İçerisinde bulunan bol miktarda lif bulunduğu için bağırsakların çalışmasını sağlamaktadır. Bu sayede bağırsaklarda oluşan kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.

Ayrıca lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Öğünlerde bulgur kullanıldığı zaman acıkma daha geç olacağı için kilo kaybına sebep olmaktadır.

Bulgurun içerisinde şeker bulunmadığı için ve kan şekerini düzenlediği için şeker hastalığına karşı da oldukça faydalıdır. Ayrıca şeker hastalığına yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Kolesterolü düzenler ve denge de kalmasını da sağlamaktadır.

Sindirim sistemini rahatlatarak hazmın daha kolay olmasını sağlamaktadır.

Uykusuzluğa karşı da faydalıdır. Rahat bir uyku için bulgur tüketilmelidir.

Yüksek miktarda folik asit içerdiği için hamile kişiler için ve bebekleri için oldukça faydalıdır.

Özellikle kadınların meme kanserine yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Kadınlar belli yaşlardan sonra menopoz dönemine girer ve vücutta birçok değişiklik gösterir bu süreçte vücuttaki kayıpları azaltmak için faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.

Ayrıca bulgurun karbonhidrat oranı da çok düşüktür.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor. Kalp krizi, inme ve felç gibi hastalıklara yakalanma oranını da azaltmaktadır.

Sindirim sisteminde sağlıklı şekilde olmasını sağlamaktadır.

Kanın akışının düzenli olmasını sağlıyor.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olmaktadır.

Sinir sistemimizin de sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

Kemiklerin güçlenmesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

Özellikle bulgurun içerisinde bulunan demir sayesinde kansızlığa karşı da iyi gelmektedir.

Bulgurun Kullanımı Nasıldır?

Bulgur doğru pişirildiği zaman sindirimi ve hazmı olan bir besindir.

Zayıflamak isteyenler bulguru sade pişirerek tüketmemelidir.

Fazla tüketilmesi bağırsakların bozulmasını sağlamaktadır. bulgur bir tahıldır. Hatta buğdaydan elde edilen ve kepek, öz (rüşeym) ve endosperm bölümlerini koruduğu için tam tahıl kabul edilir.

Bulgur, buğdayın haşlanması, kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen, yüksek lif ve bitkisel protein içeren bir tahıl ürünüdür. Temel besin gruplarında ekmek ve tahıl grubunda yer alır ve pişirme öncesinde haşlandığı için çabuk pişer.

Öte yandan alıcısı çok. Uzmanlar işaret ederek bu tahılın önemine dikkat çekiyor.

Başlıca Özellikleri ve Çeşitleri

• Çeşitleri: Tane iriliğine göre pilavlık bulgur ve ince bulgur (köftelik/kısırlık), kullanılan buğdaya göre ise sarı veya esmer bulgur olarak ayrılır.

• Besin Değeri: Yağsız pişmiş 100 gramı yaklaşık 83 kcal enerji, 18,6 g karbonhidrat, 3,1 g protein, 4,5 g lif ve 0,2 g yağ içerir; magnezyum, demir ve B vitaminleri sağlar.

Sağlık Etkileri: Lif içeriği sindirimi ve tokluğu destekler. Buğdaydan üretildiği için gluten içerir; çölyak veya gluten hassasiyeti olanlar tüketmemelidir. Bir günde tüketilen 1 porsiyon (1 su bardağı pişmiş) bulgur, günlük B5 vitamini ihtiyacının %13'ünü, B6 vitamini ihtiyacının %8'ini, B3 (niasin) ihtiyacının yaklaşık %10'unu ve B1, B2 ile folat ihtiyacının %4 ila %8'ini karşılar; ancak C ve B12 vitamini içermez.Bulgur hasar gördüyse, nemlenme, küflenme veya böceklenme varsa zehirlenme riskine karşı kesinlikle tüketilmeden çöpe atılmalı; ancak yalnızca paketi yırtılmışsa temiz ve hava almayan bir kavanoza aktararak saklanmalıdır. Bozuk bulgur yediyse, kişide gıda zehirlenmesine bağlı mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi sağlık sorunları (yaralanma/hastalanma) görülebilir; ağır zehirlenme durumlarında ve zamanında müdahale edilmezse hayati tehlike ile can kaybı riski oluşabilir.bulgur sabah 09.00'da da akşam 21.00'de (veya ertesi gün 09.00'a kadar günün herhangi bir saatinde) yenebilir; tüketim saati açısından tıbbi bir sakıncası yoktur. Bozuk veya küflü bulgur yedikten sonra şiddetli kusma, ishal, karın ağrısı, ateş veya halsizlik gibi gıda zehirlenmesi belirtileri başladıysa vakit kaybetmeden en yakın hastaneye veya acil servisine başvurulmalıdır.