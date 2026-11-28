Avustralya'nın Melbourne kentinde bir programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet tarihinin ikinci yüzyılının en büyük projesi Terörsüz Türkiye'yi kurmak olacaktır" dedi.

Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı tarafından İlim Koleji Ana Kampüsünde düzenlenen programa katıldı. IGMG Teşkilatı Avustralya Bölge Başkanı Yusuf Ziya Sula ve IGMG Teşkilatı üyeleri tarafından İlim Koleji'ne gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra çalışmaları hakkında Sula'dan bilgi aldı.

"DAHA İLERİ HEDEFLER KOYARAK YOLUNUZA DEVAM EDECEKSİNİZ"

Türk milletinin hep yeni hedefler koyarak yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Bugün Avustralya gibi bir yerde fevkalade güçlü bir seviyeye ulaşmış olan Türk toplumundan bahsediyoruz ama yetmez, bunu daha ileri noktalara taşımak, daha güçlü mücadelelerde bulunmak, evlatlarınızı, torunlarınızı Avustralya'nın geleceğinde çok güçlü bireyler haline getirmek hepinizin ortak sorumluluğudur. Bunun için sizlerden her zaman şunu istirham ediyoruz. Bulunduğunuz yerin en güçlü insanları olmak için kendinizi, evlatlarınızı, torunlarınızı hazırlayın. Güçlü olmayana bu dünyada artık yer yoktur. Güçlü olmayanın ayakta durmasının mümkün olmadığını her gün yaşadığımız hadiseler bizlere çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla hedeflerinizi büyüterek hep daha güçlü, daha ileri hedefler koyarak yolunuza devam edeceksiniz, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'den uzaklarda yaşayan Türk toplumunun kültürleriyle, milli değerleriyle, milli kimliğiyle asla irtibatını koparmamasını istedi.

"GÜCÜMÜZÜ KENDİMİZ OLUŞTURARAK İLERİYE DOĞRU GİDECEĞİZ"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, çok kutuplu, çok kültürlü, çok merkezli yeni bir dünyanın kuruluşunun başlayacağını, yeni bir düzenin dünyada kurulacağını ifade etti. Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların ve gerilimlerin en çok yaşandığı bölgenin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafya olduğunu ifade etti. Bu coğrafyada eski duruma göre hesap yaparak ayakta durmanın mümkün olmadığını belirten Kurtulmuş, "Bu kadar karışık coğrafyada Balkanların, Kafkasların, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun ortasında ayaklarımız yere sımsıkı sağlam bir şekilde basmak zorundayız. Bize zorda kaldığımızda elini uzatacak bir güç göremiyorum. Dolayısıyla biz gücümüzü kendimiz oluşturarak ileriye doğru gideceğiz. Bizim güçten kastettiğimiz de sadece askeri ve ekonomik güç değildir. Güçten kastettiğimiz, her manasıyla toplumsal bütünleşmesini sağlamış, kendi iç kalesini tahkim etmiş, bölgesindeki ülkelere örnek teşkil eden ve gerçekten bölgemizde barışın, sükunetin, istikrarın merkezi olan bir ülke olmaktır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'nin bundan sonraki muhtemel sıkıntılardan, dünyada yaşanacak fırtınalardan korunabilmesi, iç kalesini tahkim edebilmesi için, Cumhuriyet tarihinin 50 yılını işgal eden terör meselesini sona erdirmek ve terörü tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırmak için Terörsüz Türkiye hedefini ortaya koyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "İki yıldır devam eden süreç Allah'a çok şükür fevkalade olumlu bir şekilde seyretmektedir. Şimdi nasıl Cumhuriyet tarihinin ilk yüzyılının en büyük sorunu terörse ikinci yüzyılının en büyük projesi de Terörsüz Türkiye'yi kurmak olacaktır. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.