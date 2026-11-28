Siyonistlerin kontrolü altındaki uluslararası kuruluşlardan biri olan UEFA’nın işgüzar tutumu yüzünden Gürcistan’ın Batum şehrinde oynanan Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki Avrupa Ligi karşılaşması, tribünlerde Filistin Bayrağı açan Türk taraftarlarına İsrail’in paralı askerleri gibi davranan Gürcistan polislerinin vahşi ve orantısız müdahalesi yüzünden skandal olaylara sahne oldu. Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün gerginliği ve polisin müdahalesi nedeniyle karşılaşmaya ara verildi. Yarım saatin ardından yeniden başlatılan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

SEN MİSİN FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN!

Mücadelenin 25. Dakikasında, Filistin Bayrağı açılması gerekçesiyle Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarına yönelik sert müdahalesinin ardından ortalık savaş alanına döndü ve karşılaşma durduruldu. Karşılaşma oynandığı esnada Gürcü güvenlik güçleri, siyah-beyazlı tribünlere yönelerek coplarla ve biber gazıyla orantısız müdahalede bulundu. Polisin sert tutumu üzerine Beşiktaşlı taraftarların karşılık vermesiyle tribünlerde tansiyon yükseldi. Tribünlerdeki gerginliğin büyümesi üzerine Beşiktaşlı futbolcular saha kenarına gelerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin coplu ve biber gazlı müdahalesi sırasında yaralanan bir Beşiktaş taraftarının ambulansla stadyumdan götürüldüğü görüldü, 16 kişi ise gözaltına alındı. Gürcistan’ın Beşiktaş’a yönelik saldırgan tutumuna tepki yağarken, İsrail’in zayıf devletleri çeşitli yöntemlerle etkisi altına alarak Türkiye’nin etrafını çevreleme politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇİFTE VE ÇİRKİN STANDART

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi: “Gürcistan’da Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleşen çirkin müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Temsilcilerimizin kendi saha ve seyircisinden mahrum edilmesini hukuksuz müdahalelerle katmerleyen bu çifte ve çirkin standardı tümüyle reddediyoruz! Batum’da zalimlere karşı gösterilen asil tavrı Beşiktaşlı kardeşlerimizin şahsında Türkiye’mizin onurlu ve kararlı duruşunun müstesna bir örneği olarak görüyoruz. Bu tabii ki düpedüz, çifte standart, ikiyüzlülüktür. Türk takımları söz konusu olduğunda, mazlumlar söz konusu olduğunda dünya her zamanki gibi sessiz, her zamanki gibi dilsiz ve her zamanki gibi mazlumun yanında değil. Takımımız da sahada eze eze galibiyeti alarak en güzel cevabı verdi. Maalesef her platformda olduğu gibi sporda da Siyonistlerin etkisini, onların uzantılarının etkisini görüyoruz. O yüzden bu sürece sessiz kalmayacağız. Bu anlamda tavrımızı hem biz ortaya koyacağız, hem de takımlarımız, sporcularımız her zamanki gibi bizleri gururlandıracaklar. Beşiktaş da bunu yaptı, en güzel şekilde cevabını verdi.”

İSRAİL’İN MEN EDİLMESİ GEREKİR

Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da şunları dile getirdi: “UEFA’nın çifte standardı tüm Avrupa’da tepki çekiyor. Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya’yı sportif müsabakalardan men etti. Ama İsrail hiç sanki Gazze’de zulüm yapmamış, soykırım yapmamış, insanları katletmemiş gibi hala müsabakalara katılabiliyor. İsrail’in uluslararası müsabakalardan men edilmesi gerekir. Her türlü müsabakalarda İsrail korunuyor. Tabi bütün dünyada insanlar bu çifte standarda tepki gösteriyorlar. Celtic taraftarı her maçta tepkisini gösteriyor. İspanya’da birçok dünya ülkesinde insanlık dışı bu vahşet kınanıyor, telin ediliyor ve gerçekten insanlık vicdanı dile geliyor. Bu çifte standarda resmi kurumlarımız gereken tepkileri gösteriyorlar. Önümüzdeki günlerde Avrupa Kupası kuraları çekilecek. İsrail 3. Grupta ve İsrail’le ülke olarak eşleşme durumumuz da var. Buna da tedbir alınmalı, gereken yapılmalı. Olaylı maçta, Türkiye’deki tüm futbol kulüplerimiz, 86 milyon insanımız tek yürek Beşiktaş’ın ve Beşiktaş taraftarının yanındaydı. Gazze’nin yanındaydı, Kudüs’ün yanındaydı, Filistin’in yanındaydı. Allah razı olsun bu milletin imanı böyle zamanlarda öyle depreşiyor ki, bu millet gerçek kimliğini, gerçek hüviyetini ortaya koyuyor. Gürcistan’da, Batum’da oynanmak zorunda kalınan müsabakada, Allah göstermesin farklı bir şeyler de olabilirdi. Orada oyuncularımızın ve taraftarlarımızın canına kast edilebilirdi. Yaşanan olaylar Türkiye ve dünyada çok büyük bir infial oluşturdu. Bu zalim devlet tamamen izole oluncaya kadar tüm insanlık mücadele etmelidir. İnşallah bu son olur.”