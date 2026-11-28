Çin'in 4. nesil ana muharebe tankı "Tip 100"ün de yer alacağı gösteriler, ÇHKO Kara Kuvvetlerinin seyyar savaş, çok boyutlu saldırı ve savunma harekatları ile insansız ve akıllı harp kabiliyetlerini sergilemeyi hedefliyor. Daha önce, ÇHKO Hava Kuvvetlerinin yeni nesil hayalet savaş uçakları "J-20A" ve "J-35A", çok rollü savaş jeti "J-16", ağır taşıyıcı askeri nakliye uçağı "Y-20B" ile tanker uçağı "YY-20A"yı, ÇHKO Deniz Kuvvetlerinin ise yeni nesil "Tip 055" muhribi, "Tip 075" amfibi hücum gemisi ile "Tip 054A" güdümlü füze firkateynini fuarda sergileyeceği bildirilmişti.