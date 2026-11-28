Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da katıldığı Al Sharq Forumu'nda İslam dünyasının geleceğine, bölgesel iş birliğine ve Filistin meselesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Müslüman ülkelerin insanlığın vicdanını yaralayan konularda ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirten Fidan, mevcut uluslararası sistemin adalet ve meşruiyet temelinde yeniden şekillendirilmesi çağrısı yaptı. Filistin meselesinde kararlı tutumlarını sürdüreceklerini vurgulayan Fidan, "Filistin bizim için en önemli ahlaki pusuladır" diyerek başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın önemine vurgu yaparken, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mevcut sistemde daha fazla etki kazanmanın yanı sıra adalet ve meşruiyete dayalı, daha kapsayıcı bir sistem oluşturmalıyız. Müslüman dünyası, insanlığın ortak vicdanını inciten konularda tek ses olmalı ve örnek teşkil etmelidir. Filistin ise bizim için en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir.

Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı durduk. Bu konuda pes etmeyeceğiz ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Uluslarımız tabii ki belirli konularda farklı bakış açılarına sahip olabilir ancak toplumlarımızın çok ortak noktası var. Gelecek nesillerin liderleri olarak işte şimdi sizin zamanınız. Güveni kurumsallaştırmalı ve ortak değerleri somutlaştırmalısınız. Ortak davalarımızı ileri taşımamız için bir zeminimiz mevcut.

Güvenliğin yanı sıra ekonomik entegrasyonu, ticari ilişkileri, bağlantıları ve bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kolektif kapasitemizi geliştirmeliyiz. Mekke İttifakı ve bölgesel dörtlü gibi mekanizmalar daha istikrarlı bir uluslararası düzen için hayati öneme sahip. Ancak amacımız yalnızca mevcut sistemde daha fazla etki kazanmak değil, adalet ve meşruiyete dayalı, daha kapsayıcı ve temsili bir sistem oluşturmak olmalıdır."