Beyaz saçlar hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaratıyor. Özellikle erken yaşta başlayan beyazlamalar pek çok insanın insanın özgüvenini zedeliyor, beyazlardan kurtulmak için yoğun kimyasal işlemler uyguluyorlar. Peki boya gibi kimyasal işlemler uygulanmadan ne yapılabilir? Sizlere kolay malzemeler kullanarak doğal bir şekilde nasıl beyaz saçlardan kurtulabilirsiniz onu derledik.

Peki boya gibi kimyasal işlemler uygulanmadan ne yapılabilir?

Sizlere kolay malzemeler kullanarak doğal bir şekilde nasıl beyaz saçlardan kurtulabilirsiniz...

Saçlarınızı patates suyundan sonra yıkamayın. Tarayıp o şekilde kalmasını sağlayın. Bu arada patates suyunu saç derisi emecek ve beyazlayan saçların tekrar çıkmamasını sağlayacak foliküllere baskı yapacak. Bu işlemi haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Beyaz saçlardan hem erkekler hem de kadınlar için estetik olarak sıkıntı yaratıyor. Özellikle erken yaşta başlayan beyazlamalar pek çok insanın insanın özgüvenini zedeliyor, beyazlardan kurtulmak için yoğun kimyasal işlemler uyguluyorlar.

Peki boya gibi kimyasal işlemler uygulanmadan ne yapılabilir?



Yaş veya cinsiyete bağlı olmaksızın gelişebilen bir sorun olan saç beyazlaması, özellikle kadınları büyük sıkıntı içerisine sürükleyen bir durumdur. Saçlar kimi zaman genetik faktörler, kimi zaman çevresel faktörler ve stres faktörüne bağlı olarak olarak beyazlar. 20’li yaşlarında olan birinin saçlarında bile beyazlar olabilmekte.

Beyaz saçları boyamadan eski rengine döndürmek için yapmanız gerekenler

Saç beyazlaması tıpkı göz kenarında oluşan kırışıklık gibi bir yaşlılık belirtisidir. Kimi insanlar beyaz saçlardan rahatsız olurken bazı insanlar da saçlara düşen akların olgunluk getirdiğini düşünmektedir. Birkaç boya işlemi ile kapatılan beyazlık, bir süre sonra saçın uzaması ile beraber yeniden kendini gösterecektir.

Patates kabuğu ile saç beyazlaması nasıl önlenir?

Malzemeler;

Patates kabukları

Su

Uygulanışı

İlk olarak patatesi bir güzel yıkayın. Patatesin kabukları kirlerinden arındıktan sonra kabuklarını soyun. Bu kabukları bir tencerede 30 dakika boyunca güzelce kaynatın. Patates kabukları kaynadıktan sonra suyunu süzün. Suyunu kullanacağınızdan suyu biraz soğutun. Temiz saçlarınıza bu suyu güzelce yedirin. Kokusunun rahatsız etmemesi için krem ile birlikte de uygulayabilirsiniz. Haftada iki üç kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Saç beyazlamasına neden olan faktörler

Demir eksikliği

Kansızlık

Tiroid sorunları

Genetik

Stres

Sağlıksız beslenme

B-12 eksikliği

Werner Sendromu

Kalsiyum eksikliği

Obezite

Saçlarınızı patates suyundan sonra yıkamayın. Tarayıp o şekilde kalmasını sağlayın. Bu arada patates suyunu saç derisi emecek ve beyazlayan saçların tekrar çıkmamasını sağlayacak foliküllere baskı yapacak. Bu işlemi haftada 2-3 kez tekrarlayın.

Halk arasında yaygın uygulamalar genellikle günde bir kezden ziyade haftada 2–3 kez patates kabuğu suyu veya rendelenmiş patates suyu uygulanmasını önerir. Verdiği destek sosyal medyada gündem oldu. Dünyada herkes haftada iki kez uyguluyor.