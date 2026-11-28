Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’de bir araya gelecek.

İLK RESMİ İKİLİ GÖRÜŞME

Görüşmenin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas'ın Mart 2025'te göreve gelmesinden bu yana Başkan Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk resmi ikili görüşme olması bekleniyor.

İki lider en son 16 Mayıs 2025'te Tiran'da düzenlenen altıncı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin oturum aralarında kısa görüşmeler yapmışlardı; O zamandan beri iki başkan arasında kamuoyuna yansıyan önemli bir ikili görüşme bildirilmedi.

Yunan gazetesi Proto Thema, görüşmenin Türkiye saati ile 16.00’da gerçekleşmesinin beklendiğini yazarken, iki liderin bir araya gelmesine yönelik girişimin Cumhurbaşkanlığı makamından geldiğini aktardı.

TALEP ANKARA’DAN GELDİ

Gazetenin aktardığı bilgilere göre Tasulas, 25 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek İstanbul'a dini amaçlı, gayriresmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Ertesi gün ise Ankara, iki cumhurbaşkanının bir araya gelmesini istediğini Yunan tarafına iletti.

Proto Thema, devlet başkanlarının resmi ziyaretleri öncesinde telefon görüşmesi yapılmasının olağan olduğunu ancak bu kez ikili görüşme girişiminin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ofisinden geldiğini yazdı.

Tasulas'a ziyaretinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu eşlik ederken, Kültür Bakanı Lina Mendoni de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeye katılacak.

52 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Proto Thema, görüşmenin tarihi niteliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüşme 1974 yılında Yunanistan’da demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana görevdeki bir cumhurbaşkanı ile bir türkiye Cumhurbaşkanı arasında Türk topraklarında yapılacak ilk resmi görüşme olacak.”

Gazete, dönemin Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un 22 Mayıs 2017’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında İstanbul'a geldiğini ancak planlanan ikili görüşmenin iptal edildiğini hatırlattı.

İki cumhurbaşkanı o tarihte yalnızca zirve kapsamında birkaç dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yunan haber sitesi Newsbomb ise "Erdoğan'dan Atina'ya diplomatik mesaj: Tasulas ile neden bizzat görüşmek istedi?" başlıklı haberinde, Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumundan vazgeçmeden Atina ile iletişim kanallarını açık tutmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin zamanlamasını da ele alan komşu basını, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatı, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablosu projesi ve Doğu Akdeniz'deki enerji planlarını hatırlattı.

Yunan basınından To Pontiki ise görüşmeyi ‘gizemli randevu’ olarak nitelendirirken Ege'deki FIR tartışmalarıyla birlikte ele aldı.

LİBYA, DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ VURGUSU

Dolmabahçe'deki görüşmenin Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına yönelik kararının hemen akabinde ve Doğu Akdeniz'de suların ısındığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Antalya NAVTEX İstasyonu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Çeşme gemisinin Doğu Akdeniz'de 23 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında yürüteceği hidrografik araştırmalar için NAVTEX ilan etmişti.