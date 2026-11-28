Kara halile (helile, haritaki, Terminalia chebula), baharat ve geleneksel bitkisel ürün olarak satılan bir ağacın kurutulmuş meyvesi. Aktarlarda “şifa kaynağı” diye anlatılıyor; peki kara halile faydaları bilimsel olarak ne kadar desteklenmiş? Bu yazıda 2022’de Heliyon dergisinde yayımlanan kapsamlı bir derlemeye, üç insan çalışmasına (ağrı, ağız sağlığı ve ürik asit) ve NHS’in hemoroid sayfasına dayanarak bilinenleri ve henüz bilinmeyenleri ayırdık.

Hassan Bulbul ve arkadaşlarının 2022 tarihli derlemesine göre Terminalia chebula, Ayurveda, Unani, Tibb ve Siddha gibi geleneksel tıp sistemlerinde uzun zamandır kullanılan, Haritaki ya da Myrobalan olarak bilinen bir bitki. Başlıca etken bileşikleri şebulik asit, şebulinik asit ve şebulagik asit.

Derleme, meyvenin geleneksel olarak mide güçlendirici, gaz giderici, balgam söktürücü, ishal ve dizanteri karşıtı olarak kullanıldığını; olgunlaşmamış meyvenin müshil (laksatif), olgun meyvenin büzücü (astrenjan) sayıldığını aktarıyor. Ayrıca kansızlık, hemoroid, öksürük, kalp hastalıkları ve deri sorunları için anıldığı belirtiliyor. Meyve tozunun diş çürüğü, diş eti kanaması ve kronik yaralar için kullanıldığı da anlatılıyor. Bu, geleneksel kullanımın bir listesi; bir şeyin işe yaradığının kanıtı değil.

Kara Halile Faydaları: Bilimsel Kanıt Ne Durumda?

Aynı derleme, laboratuvar çalışmalarında antioksidan, antimikrobiyal, iltihap azaltıcı, antidiyabetik ve karaciğeri koruyucu etkiler bildirildiğini söylüyor. Bunlar çoğunlukla hücre ve hayvan çalışmaları; insanda kanıt çok daha sınırlı. İnsanlarla yapılmış çalışmalardan örnekler:

Ağrı eşiği (12 sağlıklı gönüllü): Hindistan’da yapılan çift kör, plasebo kontrollü çalışmada tek doz 1000 mg kara halile, mekanik ağrı modelinde ağrı eşiği kuvvet ve süresini %20,8 ve %21,0, ağrı toleransını %13,4 artırmış. Ciddi yan etki bildirilmemiş. Bu tek dozluk, sağlıklı gönüllülerde ve yapay ağrı modeliyle yapılmış küçük bir çalışma; yazarlar romatizma ve artrit gibi hastalıklarda etkisini göstermek için çoklu doz çalışmaları gerektiğini belirtiyor.



Diş çürüğü (60 çocuk): Hindistan’da 8-12 yaş arası yüksek çürük riskli 60 çocukla yapılan randomize çalışmada, %10’luk kara halile özütüyle ağız çalkalama, kontrol grubuna göre tükürükteki Streptococcus mutans sayısını 10, 60 ve 90. dakikalarda anlamlı biçimde azaltmış. Tat kabulü %65-75 bulunmuş. Bu çalışma çürüğü önlemeyi değil, kısa süreli bakteri sayısını ölçüyor.

Ürik asit (110 kişi): Hindistan’da yüksek ürik asitli 110 kişiyle 24 hafta süren pilot çalışmada günde iki kez 500 mg kara halile ürik asidi azaltmış (başlangıca göre anlamlı), ancak Terminalia bellerica ve ilaç febuksostat kadar etkili olmamış; yazarlar etkinin daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini belirtiyor.

Kabızlık ve hemoroid: Derleme, 1983 tarihli küçük bir Ayurveda çalışmasında kabızlıkta, ayrıca “Triphala” (kara halile içeren bir karışım) ile yapılan bir klinik çalışmada hemoroid kitlesinde küçülme bildirildiğini aktarıyor. Bunlar eski ve sınırlı veriler; karışımın etkisi kara halileye tek başına atfedilemez.

göz sağlığı, alzheimer, çarpıntı, kalp, safra kesesi, kan şekeri düşürme ve benzeri iddiaları bu kaynaklarda insan çalışmasıyla destekleyen bir veri bulamadığımız için burada listelemiyoruz.

Şu durumlarda doktora gidin: belirtiler kötüleşiyor ya da evde tedaviyle düzelmiyorsa, sık tekrarlıyorsa ya da makat çevresinde olağan olmayan bir değişiklik fark ederseniz. NHS’e göre ağrısız kanama, çok yüksek ateş ya da üşüme ve hemoroidden irin gelmesi durumunda aynı gün doktora başvurun. Durmayan kanama ya da çok fazla kan ve büyük pıhtı varsa hemen acile gidin. Dışkıda kan, hemoroidden başka nedenlerle de olabilir; bu yüzden kendi kendine bitkisel ürünle denemek yerine muayene olmak gerekir. Makat bölgesine sürülen ev yapımı kara halile, ardıç ve zeytinyağı karışımlarının güvenliğini gösteren bir kaynak bulamadığımız için tarif vermiyoruz.

NHS’e göre hemoroid (basur) belirtileri arasında dışkıdan sonra parlak kırmızı kan, kaşıntı, makatta ağrı ve topaklar var; çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden düzeliyor. Evde yapılabilecekler: bol sıvı ve lif, sıcak banyo, bölgeyi temiz ve kuru tutma, kafein ve alkolü azaltma, tuvalette gereğinden fazla kalmama ve ıkınmama. Eczacı ağrı ve kaşıntı için kremler ve kabızlık için müshil önerebilir.

Kara Halile Zararlı mı? Güvenlik



Hassan Bulbul ve ark. derlemesi kara halilenin zehirli ya da yıpratıcı bir etki göstermediğini ve gelecekte besin takviyesi olarak geliştirilebileceğini yazıyor; yukarıdaki üç çalışmada da ciddi yan etki bildirilmemiş. Ancak bu çalışmalar küçük ve kısa süreli; uzun süreli kullanımın güvenliği, hamilelik, emzirme, çocuklar ve ilaç etkileşimleri konusunda yeterli veri yok. Bu nedenle özellikle hamileler, emzirenler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullananlar doktora danışmadan kullanmamalı.

Sık Sorulan Sorular

Kara halile ne işe yarar?

Geleneksel tıpta sindirim, ishal, öksürük, hemoroid ve ağız sağlığı için kullanılıyor. Bilimsel kanıt çoğunlukla laboratuvar çalışmalarına dayanıyor; insan çalışmaları küçük.

Kara halile hemoroide iyi gelir mi?

Derlemede “Triphala” karışımıyla yapılmış sınırlı bir klinik çalışma bildiriliyor; kara halile tek başına hemoroide iyi geldiğini gösteren güçlü bir kanıt yok. Dışkıda kan varsa mutlaka doktora başvurun.

Kara halile diyabete ya da ürik asite iyi gelir mi?

Ürik asit için 110 kişilik bir pilot çalışmada kara halile ürik asidi azaltmış ama ilaç kadar etkili bulunmamış. Diyabet için insan çalışması bulamadığımız için bir şey söylemiyoruz; diyabetliler doktora danışmalı.

Kara halile zararlı mı?

Çalışmalarda ciddi yan etki bildirilmemiş, ancak veriler kısa süreli ve küçük gruplardan. Hamilelik, emzirme, çocuklar ve ilaç kullananlar için yeterli güvenlik verisi yok.

Kaynaklar ve dayanak

1) Hassan Bulbul MR ve ark. A comprehensive review on the diverse pharmacological perspectives of Terminalia chebula Retz. Heliyon 8, 2022. 2) A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study to evaluate analgesic activity of Terminalia chebula in healthy human volunteers. Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology, 2016. 3) Palit MC ve ark. Effectiveness of Mouthrinse formulated from Aqueous Extract of Terminalia chebula on Salivary Streptococcus mutans Count and pH among 8- to 12-year-old School Children. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry 9(4), 2016. 4) Usharani P ve ark. Efficacy and tolerability of standardized aqueous extracts of Terminalia chebula and Terminalia bellerica in subjects with hyperuricemia. Clinical Pharmacology: Advances and Applications 8, 2016. 5) NHS. Piles (haemorrhoids).

Bu yazı genel bilgilendirme amaçlıdır; tanı ve tedavi yerine geçmez. Bitkisel ürünler ilaç yerine kullanılmamalıdır. Hamileler, emziren anneler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır. Dışkıda kan ya da hemoroid şikâyeti için doktora başvurun.

HAMİLE ANNE VE ÇOCUK İÇİN DİKKAT

Terminalia chebula) bitkisi, hamile ve emziren anneler için genellikle önerilmez ve güvenlik verileri sınırlıdır. Özellikle emzirme döneminde anne sütü yoluyla bebeğe geçebilecek etkileri veya annede oluşturabileceği ishal, karın ağrısı ve sıvı/elektrolit kaybı gibi durumlar risk oluşturabilir. Terminalia chebula) genellikle çocuklarda kullanılması önerilmez. Çocuklarda kullanımının güvenli ve uygun olduğuna dair yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır.