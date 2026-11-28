Bilim insanları, Jonathan'ın genetik özelliklerini daha genç Aldabra kaplumbağalarından alınan örneklerle karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar, uzun yaşamın yalnızca genetik özelliklerle değil, genlerin çalışma düzeninin zaman içinde ne ölçüde korunduğuyla da ilişkili olabileceğini düşündürüyor. İNSANLARIN SAĞLIKLI YAŞLANMASINA KATKI SAĞLAYABİLİR Araştırmanın uzun vadeli hedeflerinden biri, uzun ömürlü hayvanlarda görülen koruyucu biyolojik mekanizmaların insan sağlığı açısından ne anlama gelebileceğini ortaya çıkarmak. DNA onarımı, hücresel enerji üretimi ve yaşlanmayla ilişkili gen düzenleme süreçlerinin daha iyi anlaşılması, gelecekte yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik araştırmalara katkı sunabilir. Ancak bilim insanları, Jonathan'ın uzun yaşamının kesin nedeninin henüz belirlenmediğine dikkat çekiyor. Araştırma, tek bir olağanüstü yaşlı kaplumbağanın genetik özelliklerini inceliyor; tespit edilen mekanizmaların uzun yaşamın doğrudan nedeni olduğunu kanıtlamıyor. Aynı özelliklerin diğer kaplumbağalarda ve insanlarda nasıl işlediğinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Yaklaşık iki asırdır yaşayan Jonathan, böylece yalnızca uzun ömrüyle değil, yaşlanmanın biyolojik sınırlarını anlamaya yardımcı olabilecek genetik özellikleriyle de bilim dünyasının ilgisini çekiyor.