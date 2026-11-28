ASLAN BALIĞI Gösterişli görünümüyle dikkat çeken aslan balığı, sırt, karın ve anal yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenleriyle biliniyor. Bu dikenlerin batması halinde şiddetli ağrı, şişlik ve çeşitli zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bu nedenle balığa çıplak elle temas edilmemesi gerekir. BALON BALIĞI Akdeniz'de yayılım gösteren balon balığı, içerdiği tetrodotoksin nedeniyle en tehlikeli türler arasında yer alıyor. Özellikle karaciğer, yumurtalık ve diğer bazı dokularında bulunan bu güçlü toksin, sinir sistemini etkileyerek felce ve solunum yetmezliğine neden olabilir. Balon balığının tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden kesinlikle yenmemesi gerekir.