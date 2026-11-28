Sarıgül soruşturması onlara da sıçradı: Özgür Özel ve 4 vekile fezleke hazırlığı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında adı geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Dosyanın, söz konusu isimler hakkında fezleke hazırlanması amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynağı belirsiz para aklandığı iddialarına ilişkin Sarıgül ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu soruşturma kapsamında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkındaki dosyanın fezleke düzenlenmesi amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar olduğu belirlendi.
Başsavcılık, bu kişiler hakkındaki dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.