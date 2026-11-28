Araştırmanın kıdemli yazarlarından, Kopenhag Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Spor Bölümü'nden doçent Henrik Munch Roager, kahvenin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin daha kapsamlı araştırılması gerektiğini belirtti. Roager, özellikle kabızlık ve düzensiz bağırsak hareketleri yaşayan kişiler için bu bulguların önemli olabileceğini ifade etti. Kahvenin bağırsak hareketlerini nasıl etkilediğinin anlaşılması halinde, sindirim sisteminin doğal yollarla desteklenmesine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirilebileceğini söyledi. Ancak araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle kahvenin doğrudan bu değişimlere neden olduğu kesin olarak kanıtlanamadı. Bilim insanları, kahve tüketiminin kontrollü biçimde değiştirildiği yeni çalışmalarla bu ilişkinin daha net ortaya konulmasını hedefliyor. ARAŞTIRMA 61 SAĞLIKLI YETİŞKİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ Dokuz gün boyunca yürütülen araştırmada katılımcılar sekiz gün boyunca tükettikleri yiyecek ve içecekleri kaydetti. Kahve tüketimini daha objektif değerlendirmek amacıyla idrar örneklerinde kafein metabolitleri de incelendi. Araştırma, kahve tüketimi, bağırsak mikrobiyotası ve sindirim sisteminin fizyolojik işleyişi arasında bağlantılar bulunduğunu gösterdi. Çalışmanın sonuçları 27 Kasım 2026'da Gut Microbiology dergisinde yayımlandı. Araştırmada ince bağırsaktaki asitlik seviyesinin artması da dikkat çekti. Ancak bilim insanları, bu değişimin sağlık açısından olumlu mu yoksa olumsuz mu sonuçlar doğurduğunun henüz bilinmediğini vurguladı. Asitlik seviyesi, sindirim enzimlerinin çalışma biçimini ve besinlerin parçalanma sürecini etkileyen önemli faktörlerden biri. Bu nedenle kahve tüketiminin ince bağırsaktaki asitlik üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı araştırılması gerekiyor. Bulgular, kahvenin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yeni sorular ortaya koyarken, tek başına kahve tüketiminin kabızlığı önlediği veya tedavi ettiği sonucuna ulaşmak için henüz yeterli kanıt bulunmuyor.