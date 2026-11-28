Öte yandan sabahları güne kahveyle başlayan milyonlarca kişi için dikkat çekici bir araştırma sonucu ortaya çıktı. Kahvenin yalnızca enerji ve uyanıklık üzerinde değil, sindirim sisteminin işleyişinde de etkili olabileceği belirlendi. Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, düzenli kahve tüketen kişilerin bağırsak bakterilerinin daha çeşitli olduğu ve kalın bağırsak hareketlerinin arttığı görüldü. Bulgular, kahvenin bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığın önlenmesine yardımcı olabileceğine işaret ediyor. Araştırmada, 61 sağlıklı yetişkinin kahve tüketim alışkanlıkları ve sindirim sistemi faaliyetleri incelendi. Katılımcılar, kahve tüketim sıklıklarına göre iki gruba ayrıldı. Günde 1 ila 5 fincan kahve içen ve bu tüketimi sekiz günlük takip sürecinin üç günden fazlasında sürdüren kişiler, sık kahve tüketenler olarak değerlendirildi. Araştırmacılar, katılımcıların bağırsak mikrobiyotasını incelemek için dışkı örneklerini analiz etti. Sonuçlarda, düzenli kahve içen kişilerin bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliğinin, daha az kahve tüketenlere kıyasla yüksek olduğu belirlendi. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, kahve tüketimi ile sindirim sisteminin fiziksel işleyişi arasındaki bağlantı oldu. Bilim insanları, katılımcıların sindirim sistemini incelemek için yutulabilen elektronik bir kapsül kullandı. Katılımcıların 50'sinin yuttuğu SmartPill adı verilen cihaz; sindirim sistemindeki geçiş süresini, sıcaklığı, asitlik seviyesini, basıncı ve bağırsak kasılmalarını ölçtü. Ölçümlerde, sık kahve tüketen kişilerin ince bağırsaklarında daha asidik bir ortam bulunduğu ve kalın bağırsaklarındaki kasılmaların daha fazla olduğu görüldü. Araştırmanın ilk yazarı Francesca Bucci, bağırsak kasılmalarının sindirim sistemindeki içeriğin ilerlemesini sağladığını belirtti. Bu hareketlerin sağlıklı sindirimi destekleyebileceği ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.