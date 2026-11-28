Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı, Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (Atgv) tesislerinde başladı. İki gün sürecek toplantının açılışına Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, HSK üyeleri, bakan yardımcıları, Cumhuriyet başsavcıları, adalet komisyonu başkanları, bölge adliye ve idare mahkemesi başkanları ile üst düzey yargı mensupları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Gürlek, yargı teşkilatının karşılaştığı sorunlar, yeni düzenlemeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri anlattı.

Bakan Gürlek, “Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına da kısaca değinmek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarını soruşturuyor. Bu konuda da geçen gün biliyorsunuz ortak bir basın toplantısı yaptık. Burada da soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede iddianame yazım aşamasına başlanacağını öngörüyoruz” dedi.

MİLLETİMİZİN KAYNAKLARINI KORUMAK DURUMUNDAYIZ

Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini belirten Bakan Gürlek, “Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin haklarını korumak durumundayız. Milletimizin hizmet etmek için bize tevdi ettiği yetkilerin şahsi ve örgütsel menfaat sağlamak amacıyla hukuka aykırı şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır” dedi.

SOKAK ÇETELERİYLE MÜCADELE TAMGAZ

Özellikle büyük şehirlerde vatandaşların huzurunu tehdit eden sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerinin öncelikli meseleleri arasında olduğunu belirten Bakan Gürlek, dijital mecralarda örgütlenen, uyuşturucu ve yasa dışı bahisten beslenen, çocukları sanal medya üzerinden suça sürüklemeye çalışan yapılarla kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi. Cumhuriyet başsavcılıklarından da aynı kararlılıkla mücadele etmelerini isteyen Bakan Gürlek, yalnızca suçu işleyenlerin değil, örgütsel bağlantıların ve suçun finansal kaynaklarının da ortaya çıkarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

YARGIDA 11,6 MİLYON DOSYA VAR

Nüfus artışı, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile suç türlerinin çeşitlenmesinin yargının iş yükünü artırdığını belirten Bakan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarında 5 milyon 944 bin 278, ilk derece mahkemelerinde 4 milyon 65 bin 56, istinaf mahkemelerinde ise 1 milyon 608 bin 201 olmak üzere toplam 11 milyon 617 bin 535 derdest dosya bulunduğunu açıkladı. Nitelikli dolandırıcılık davalarının asliye ceza mahkemelerinin görev alanına alınmasının ardından ağır ceza mahkemelerinde mahkeme başına düşen derdest dosya sayısının yüzde 29 azaldığını, asliye ceza mahkemelerinde ise yüzde 15 arttığını belirten Bakan Gürlek, artan iş yükünün vatandaşlar için daha uzun bekleme sürelerine yol açmasını önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

İSTİNAFTA HEDEF 6 AY

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılmasını hedeflediklerini açıklayan Bakan Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin hukuk dairelerinde hedef sürelerin belirlenmesine yönelik pilot çalışma başlattıklarını, uygulamanın ceza daireleri ve idari yargıya da taşınacağını söyledi. Hazırlanan yönetmelikle istinafta inceleme sırası belirlenirken, dosyanın bölge adliye mahkemesine geliş tarihinin yanı sıra davanın ilk derece mahkemesinde açıldığı tarihin de dikkate alınacağını belirten Bakan Gürlek, bozma kararı üzerine ilk derece mahkemelerine dönen davaların öncelikle görülmesine yönelik yönetmelik çalışmalarının da HSK tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.

ADLİ TATİLDE DE BOŞANMA DAVALARI GÖRÜLECEK

Boşanma davalarında geçen sürenin özellikle eşlerin ve çocukların hayatını doğrudan etkilediğini belirten Bakan Gürlek, “Boşanma hukukunun uygulamada aksayan yönlerini boşanmanın mali sonuçlarıyla birlikte ele alıyor, hakları ve çocuğun üstün yararını gözeten bir yargılama usulü üzerinde çalışıyoruz. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usullerini yenilemeyi, boşanma davalarının adli tatilde de görülebilmesine imkan sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Gürlek, icra ve iflas hukukunun da günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenmesine yönelik kanun çalışmasının sürdüğünü açıkladı.

BAROLARLA İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ

Yargı sisteminin vazgeçilmez unsurlarından birinin savunma makamı olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve avukatların aynı büyük hukuk ailesinin farklı sorumluluklar üstlenen mensupları olduğunu söyledi. Ziyaret ettiği illerde baro başkanları ve yönetimleriyle bir araya gelerek mesleki sorunları ve yargı teşkilatıyla kurumsal ilişkileri değerlendirdiklerini belirten Bakan Gürlek, yargı mensuplarından da görev yaptıkları yerlerde bu istişare kültürünü geliştirmelerini istedi. Yeni Avukatlık Kanunu hazırlıkları, avukatların bilgi ve belgeye erişimi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, CMK ve adli yardım hizmetlerinin güçlendirilmesi konularında çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, savunma makamının mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını ve adli süreçlere etkin katılımını önemsediklerini söyledi.

ADALET HİZMETİNDE NEZAKET TEMSİL ETTİĞİMİZ KURUMUN BİR GEREĞİ

Adliyelere gelen vatandaşların büyük bölümünün hayatlarının zor dönemlerinden geçtiğine dikkati çeken Bakan Gürlek, “Bizim için günlük iş içerisinde sıradanlaşan bir dosya, o vatandaşımız için hayatının en önemli meselesidir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızdan yazı işleri müdürlerimize, zabıt katiplerimizden güvenlik görevlilerimize kadar bütün çalışma arkadaşlarımızın vatandaşlarımızla ve avukatlarımızla olan münasebetlerinde gerekli nezaketi ve mesleki hassasiyeti göstermelerini önemsiyoruz. Avukatlarımızın kanunların kendilerine tanıdığı yetkileri kullanırken gereksiz zorlukla karşılaşmasını istemiyoruz. Burada bulunan Cumhuriyet başsavcılarımızdan ve adalet komisyonu başkanlarımızdan görev ve yetkileri çerçevesinde bu hususların takipçisi olmalarını özellikle istirham ediyorum. Adalet hizmetinde nezaket bir lütuf değil, temsil ettiğimiz kurumun bir gereğidir” diye konuştu.

YENİ YARGI DÜZENLEMELERİ YOLDA

11 ve 12’nci Yargı paketleriyle hayata geçirilen düzenlemeleri de anlatan Bakan Gürlek, yazılı yargılamada zorunlu haller dışında duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayla sınırlandırıldığını, hukuk yargılamalarında ses ve görüntü yoluyla duruşmaya katılımın kolaylaştırıldığını, belirsiz alacak davasına ilişkin düzenlemenin kaldırıldığını söyledi. İşkence, eziyet ve kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği kötü muamele niteliğindeki suçların hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması dışında bırakıldığını belirten Bakan Gürlek, düzenlemelerin uygulamadaki sonuçlarını takip edeceklerini kaydetti.

YARGIDA YAPAY ZEKA

Uyap başta olmak üzere dijital altyapıyı geliştirdiklerini, yargı mensuplarının çalışmalarını desteklemek ve iş yükünü azaltmak için yapay zeka destekli uygulamalardan yararlandıklarını belirten Bakan Gürlek, ihtisas mahkemelerinin sayısını da artırdıklarını söyledi. Hakim ve savcı sayısının 26 bin 606’ya ulaştığını, 3 bin 106 hakim ve savcı yardımcısının görev yaptığını belirten Bakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının atama ve nakillerine esas bölge sisteminin sosyoekonomik gelişmişlik ölçütleri dikkate alınarak düzenleneceğini açıkladı.



Adalet teşkilatının fiziki imkanlarının güçlendirilmesine yönelik yatırımları da anlatan Bakan Gürlek, 2002 yılında 78 olan müstakil adliye binası sayısının 408’e, adliyelerin toplam kapalı alanının ise 569 bin metrekareden yaklaşık 6,2 milyon metrekareye ulaştığını söyledi. 2027 yılı yatırım programına 95 adliye, 8 adli tıp binası, 42 ceza infaz kurumu ve 3 personel eğitim merkezinin yapımını teklif ettiklerini belirten Bakan Gürlek, yeni yapım ihaleleri ve alımlarla 2 yılın sonunda teşkilatın konut ihtiyacının yüzde 90’ını karşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak TBMM’deki ilgili komisyon çalışmalarında yer aldıklarını, sürecin gerektirdiği hukuki, idari ve teknik hazırlıkları diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde yürüttüklerini söyledi. Bakan Gürlek, yapılacak hukuki düzenlemelerin uygulamadaki karşılığını da yakından takip edeceklerini, yargı mensuplarının süreci istismar etmeye ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik girişimler karşısında dikkatli olmalarını beklediklerini kaydetti.

KİMİN SUÇLU OLDUĞUNA BAĞIMSIZ MAHKEMELER KARAR VERİR

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından hiçbir şart altında taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Gürlek, “Elbette yargı kararları eleştirilebilir. Ancak bir karar üzerinden hakim ve savcılarımızı hedef göstermek, bütün teşkilatımızı töhmet altında bırakmak kabul edilemez. Yargı kararlarının denetimi kanunların öngördüğü yollarla yapılır. Sosyal medyada bir soruşturma veya dava hakkında hüküm vermek, yargının işine müdahale edecek bir baskıya dönüştüğünde biz buna sessiz kalamayız. Kimin suçlu olduğuna delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir” dedi.



Yargı mensuplarının vali, kaymakam, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla kurumsal iş birliğinin güçlü olmasını önemsediklerini ancak bu iş birliğinin görev ve yetki sınırlarının ortadan kalkması anlamına gelmediğini belirten Bakan Gürlek, özellikle küçük il ve ilçelerde kurulan sosyal ilişkilerde mesleki ahlakın ve görevlerin gerektirdiği mesafenin korunmasını istedi. Bakan Gürlek, bir yargı mensubunun bağımsız ve tarafsız olması kadar toplum nezdinde bağımsızlığına ve tarafsızlığına duyulan güveni muhafaza etmesinin de önemli olduğunu söyledi.