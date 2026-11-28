OMLET YAPMANIN ÖNEMLİ 3 PÜF NOKTASI 1- Lezzetli bir omlet hazırlamanın püf noktası, yumurtayı yüksek ateşte uzun süre pişirmemektir. 2-Aşırı ısı, omletin kurumasına ve sertleşmesine neden olabilir. Daha yumuşak bir sonuç elde etmek için orta veya kısık ateşte pişirmek önemlidir. 3-Tereyağını yakmadan eritmek ve yumurtaları tavaya eklemeden önce iyice çırpmak önemlidir. Peynir kullanacaksanız tuz miktarını buna göre ayarlayabilirsiniz.