Kökeni: • Ortaya çıkışı: 1950'lerde Delhi'deki Moti Mahal restoranında şefler Kundan Lal Gujral ve Kundan Lal Jaggi ile ilişkilendirilir. • Hikayesi: Kalan tandır tavuk parçalarının tereyağlı ve domatesli bir sosla birleştirilmesiyle ortaya çıktığı anlatılır. • Bölgesel bağ: Pencap mutfağı ve Delhi sokak/restoran kültürüyle özdeşleşmiştir. Temel Malzemeleri ve Hazırlanışı: • Marine: Tavuk parçaları (çoğunlukla kemiksiz but) yoğurt, limon suyu, sarımsak, zencefil ve baharatlarla marine edilir. • Pişirme: Tavuk geleneksel olarak tandırda veya fırın/ızgara/tavada pişirilir. • Sos: Domates, soğan, sarımsak, zencefil, tereyağı ve krema ile hazırlanır; pürüzsüz bir doku için süzülebilir ve kıvam için kaju ezmesi eklenebilir. • Baharatlar: Garam masala, kimyon, kişniş, zerdeçal, kırmızı biber ve kurutulmuş çemen yaprağı (kasuri methi) sık kullanılır. Kolay Hint Usulü Tereyağlı Tavuk: Soğan, tereyağı ve domates sosu gibi basit malzemeler bu tarifi bir araya getiriyor. Evde yemek yapanlar, yemeğin lezzetini kişiselleştirmek için krema, tereyağı veya baharatları değiştirmeyi severler. Allrecipes üyesi Betsy, "...kemiksiz tavuk butu kullanırsanız bu bizim favorimiz ve çok kolay!" diye övgüler yağdırıyor.