Kocaeli'den Bolu'ya gezi için gelen 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsün ormanlık alanda çamura saplanmasıyla başlayan korku dolu bekleyiş, ekiplerin başarılı kurtarma çalışmasıyla sona ermişti.

Yaşananları anlatan minibüs şoförü Nazif Ege'nin çocuklara gösterdiği baba şefkati ise yürekleri ısıttı.

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN DİYE ARACI ÇALIŞIR HALDE TUTTU

Daha önce kullanmadığı güzergaha Düzce'ye bir saat erken ulaşmak düşüncesiyle girdiğini belirten Ege, navigasyon kullanmadığını ve Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini söyledi.

Minibüsün çamura saplanmasının ardından bütün gayretini çocukların üşümemesi ve korkuya kapılmaması için harcadığını anlatan Ege, aracı çalışır durumda tutarak içerinin sıcak kalmasını sağladıklarını belirtti.

“BEN KENDİ KIZIMDAN AYIRMADIM ONLARI”

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan minibüs şoförü Nazif Ege, şu ifadeleri kullandı:

“Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik.”

KORKU DOLU BEKLEYİŞ MUTLU BİTTİ

Minibüse ilk ulaşan ekipler arasında bulunan Köroğlu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Hakan Esen de çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu, ancak hepsinde korkunun hakim olduğunu belirtti.

Çocukların araç içerisinde beklemeleri sayesinde hipotermi yaşamadıklarını aktaran Esen, kafiledeki 13 kişinin de sağ salim kurtarıldığını kaydetti.