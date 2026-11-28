Şarj kablolarındaki ilginç bilgi: Siyah silindir meğer buymuş! Müthiş iş başarıyor... Duyan şaşkına uğradı
Şarj, monitör ve yazıcı kablolarının ucuna yakın duran siyah silindir hakkında ilginç bilgi.
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Şarj, monitör ve yazıcı kablolarının ucuna yakın duran siyah silindir hakkında ilginç bilgi.
Şarj, monitör ve yazıcı kablolarının ucuna yakın duran siyah silindir süs değil, ferrit adı verilen manyetik bir seramik. Demir oksitten yapılan bu parça, kabloda dolaşan yüksek frekanslı elektromanyetik paraziti emip ısıya çeviriyor, normal akımın geçişine ise karışmıyor. Her kabloda bulunmuyor, ama kablo kesilmeden sonradan takılan klipsli modelleri de var.
Siyah silindirin içinde demir oksitten yapılmış manyetik bir seramik var. Kablodaki silindirin adı ferrit nüve. Ferrit çekirdek, ferrit boncuk ya da EMI filtresi diye de geçiyor. Demir oksitten yapılan manyetik bir seramik olan ferrit, çoğu kabloda üretim sırasında kabloya geçiriliyor ve genellikle uca yakın bir noktada duruyor. Kablodan akım geçerken çevreye elektromanyetik ve radyo frekansı paraziti yayılabiliyor. Kablo dışarıdan gelen parazitleri de toplayabiliyor. Ferrit, düşük frekanslı akımın geçmesine izin veriyor, yüksek frekanslı gürültüyü ise emip ısı olarak dağıtıyor. Isınma çoğu zaman hissedilmeyecek kadar az kalıyor.
Kablo, anten gibi davranabiliyor. Cihaz radyo frekansında enerji üretiyorsa bu enerji kabloyla dışarı yayılabiliyor. Yakındaki bir ev aletinin paraziti de aynı kablodan içeri girebiliyor. Ferrit bu iki yönü de kesiyor. Bazı cihazlarda parça, yayılan parazitin mevzuattaki sınırların altında kalması için de gerekiyor. Parazit engellenmezse monitörde titreme, yakındaki cihazlarda vızıltı ya da veri kaybı yaşanabiliyor. Silindir her kabloda görünmüyor, çünkü ferrit kimi zaman kablonun veya cihazın iç tasarımına yerleştiriliyor. Küçük kablolarda parça içeride kalabiliyor, büyük kablolarda ise tanıdık silindir dışarıdan görünüyor. Bilgisayar kasası gibi gövdeler de parazitin bir kısmını zaten tutuyor.
Kabloyu kesmeden ya da fişi çıkarmadan takılan klipsli ferritler satılıyor. Parça iki yarım halinde açılıyor ve kablonun etrafında kapanıyor. Kablo çoğu modelde çekirdeğin içinden yalnızca bir kez geçiyor. Oturma yeterince sıkı değilse parça kablo bağıyla sabitlenebiliyor. Ferrit her sorunu çözmüyor. Yalnızca belirli bir frekans aralığındaki gürültüyü söndürüyor, bu yüzden mühendisler parçayı hedef frekansa göre seçiyor.
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