Kablo, anten gibi davranabiliyor. Cihaz radyo frekansında enerji üretiyorsa bu enerji kabloyla dışarı yayılabiliyor. Yakındaki bir ev aletinin paraziti de aynı kablodan içeri girebiliyor. Ferrit bu iki yönü de kesiyor. Bazı cihazlarda parça, yayılan parazitin mevzuattaki sınırların altında kalması için de gerekiyor. Parazit engellenmezse monitörde titreme, yakındaki cihazlarda vızıltı ya da veri kaybı yaşanabiliyor. Silindir her kabloda görünmüyor, çünkü ferrit kimi zaman kablonun veya cihazın iç tasarımına yerleştiriliyor. Küçük kablolarda parça içeride kalabiliyor, büyük kablolarda ise tanıdık silindir dışarıdan görünüyor. Bilgisayar kasası gibi gövdeler de parazitin bir kısmını zaten tutuyor.