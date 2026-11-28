Hatay'da sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kullandığı ifadelerle tepki çeken M.U.Y. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen şüpheli, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ŞEHİT OLAN 5 ASKERİ HEDEF ALDI

Şüphelinin sosyal medya yayınlarında, Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 askere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı görüldü. Yumuşak'ın canlı yayın sırasında, "Beni tutuklasanız da hadi gel, beni tutuklayacak devleti daha tanımamışım" şeklindeki sözleri de görüntülere yansıdı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONLA YAKALANDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya yayınlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. M.U.Y.'nin Reyhanlı ilçesindeki adresine önceki gün şafak vakti operasyon düzenlendi.

Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.U.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emniyet tarafından paylaşılan bilgilere göre Mehmet Uğur Yumuşak'ın geçmişe yönelik suç kayıtları arasında 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret kaydı bulunuyor.