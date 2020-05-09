Bulgaristan’da 9 Mayıs Avrupa Günü kutlandı

SOFYA (AA) – Avrupa Birliği’ne (AB) 2007'de katılan Bulgaristan’da 9 Mayıs Avrupa Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Yardımcısı İliyana Yotova başkent Sofya’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydular. Ardından Cumhurbaşkanlığı önünde ulusal marş ile AB marşları eşliğinde Bulgaristan ve AB’nin bayrakları yükseltildi.

Radev, basına açıklamasında, “Bu zor günlerde ayırıcı çizgiler çekmek yerine ortak menfaatlerimizi düşünmeliyiz.” dedi.

Öte yandan kent merkezinde bulunan 36 metrelik “Kurtarıcı Kızıl Ordu Anıtı” önünde Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği mensupları, ülkedeki Rus diaspora temsilcileri ve Rusya yanlısı ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) liderleri ile milletvekilleri 9 Mayıs’ı Faşizme karşı zaferin 75. Yıl Dönümü olarak kutladı.

Ülkede Kızıl Ordu’nun desteği ile 1944 yılında darbe ile iktidara gelen Komünist Partisinin çizgisinde siyaset yürüten BSP’nin lideri Korneliya Ninova basına açıklamasında, “Kızıl Ordu’nun 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferi olmasaydı Avrupa Günü de olmayacaktı” diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle toplu etkinliklerin yasak olması nedeniyle küçük gruplar halinde anıt başına gelenler Rusya, Bulgaristan ve eski Sovyetler Birliği (SSCB) bayrakları açtı, ülkede 1989 yılına dek iktidarda kalan Komünizm döneminden popüler siyasi şarkıları söylediler.