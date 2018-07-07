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Bülent Tezcan: Barış Yarkadaş'ın açıklaması gerçek dışıdır

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, '50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık' şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır, partimizi yıpratma amaçlıdır" dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 00:51
Bülent Tezcan: Barış Yarkadaş'ın açıklaması gerçek dışıdır

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında gerilim devam ederken yeni bir kriz daha ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alamadık" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirtti.

 

YARKADAŞ'I YALANLADI

Tezcan, eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Parti Meclisi (PM) toplantısında kendisince söylendiğini öne sürdüğü sözler üzerine açıklama yaptı.

"Barış Yarkadaş tarafından Parti Meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, '50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık' şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır" ifadelerini kullanan Tezcan, ne kendisinin ne de başka bir arkadaşının bu yönde bir sözü olduğunu belirtti.

"PARTİMİZİ YIPRATMA AMAÇLI BİRT AÇIKLAMA"

CHP'nin bütün sandıklara sahip çıktığını ifade eden Tezcan, "Bu gerçek dışı açıklama, partimizi yıpratma amaçlıdır. Yalan ve iftirayla gerçeği karartmak gazetecilik değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 00:51
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Bülent Tezcan
  4. Barış Yarkadaş
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Muharrem İnce

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