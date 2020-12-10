Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk açıklama

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifası sonrası ilk kez açıklamada bulundu.

Bülent Arınç, açıklamasında “İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (İHEB) ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır” ifadelerine yer verdi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72 .yılı dolayısıyla paylaşımın yapan Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Bildiğiniz gibi; bundan 1300 yıl önce Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi’ne 'Ey iman edenler!' yerine 'Ey insanlar!' diyerek başlamış bireylerin, ailelerin, toplumun ve bütün insanlığın doğuştan sahip oldukları hakları dünyaya ilan etmişti. Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu’nun sorumlusuydum. Görev sürem boyunca insan hakları ihlal iddialarını araştırmış, önemli raporlar yayımlamış, bilimsel araştırma yapmış, ulusal ve uluslararası kurumlarla iyi bir işbirliği geliştirmiştik" ifadesini kullandı.

2015 Ocak ayında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Toplantısı’na (EPİM) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak katılmıştım. Gün boyu süren toplantıda 122 ülke temsilcisinin toplamda 278 soru, eleştiri ve tavsiyesini dinlemiş, hükümetimiz adına cevaplandırmıştım. İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İHEB’nin ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuna inanıyoruz. İnsanın yaşaması sadece bedenen varlık göstermesi değil inancı, düşüncesi ve fikri ile özgür olarak hayatını sürdürmesidir. İnsanın maddi ve manevi varlığı ile kamil bir insan olmasıdır."