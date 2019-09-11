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Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'le ilgili sözlerine gelen tepkilere cevap verdi. Arınç, "AK Parti'yi bu bölünmelerden, parçalanmalardan uzak tutma konusunda yaptığım çabaları herkes takdirle karşılıyor" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili "Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biri" sözleriyle ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. Arınç, "Bana gelen tebrik telefonlarını, bana gelen mesajları bir bilseniz.AK Parti'yi bu bölünmelerden, parçalanmalardan uzak tutma konusunda yaptığım çabaları herkes takdirle karşılıyor" dedi.

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Bülent Arınç, Ahmet Türk konusunda söylediği sözlere yönelik Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelen açıklamalara Arınç, şöyle dedi:

"İbrahim Kalın da çok güzel ifade etmiş"

"Çok doğru yani ben zaten konuşmamın başında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak konuşmuyorum, bu yanlış anlamalara sebebiyet verebilir diye belirttim. Ben sözlerimin başında bunu söylüyorum. İbrahim Kalın da bunu çok güzel ifade etmiş, kendisine teşekkür ediyorum. Bunlar benim kendime has, özgün düşüncelerimdir yoksa Kurul'da oluşturulmuş veya Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş konuşmalar değildir."

"Bana gelen tebrik telefonlarını bir bilseniz"

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilere ilişkin de Arınç, şu değerlendirmeleri yaptı: "Boş ver, onlar boş şeyler, onlar boş şeyler. Bana gelen tebrik telefonlarını, bana gelen mesajları bir bilseniz. Hukuka verdiğim ağırlık, siyasete verdiğim, siyaset kurumuna verdiğim ağırlık, AK Parti'yi bu bölünmelerden, parçalanmalardan uzak tutma konusunda yaptığım çabaları herkes takdirle karşılıyor."

"Ben dolu konuşurum"

"Onlara gerekirse ben cevap veririm, çok şükür ağzım da laf yapıyor, Twitter'ı da kullanırım ama boş şeylerle uğraşanlara boş cevaplar vermek benim işim değil, ben dolu konuşurum, bilerek konuşurum, fikirle konuşurum, siyasetle konuşurum, başkaları gürültü yapabilirler o benim ilgi alanım için de değil. Ben bu konuşmamı YİK üyesi sıfatıyla yapmadım, bunu da konuşmamın başında ifade ettim."

Arınç ne demişti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "terörle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili, "Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu" ifadesini kullanmıştı.

Bülen Turan "Hadi oradan yahu" diyerek tepki göstermişti

Arınç'a AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan da tepki gelmişti. Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine, "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" tepkisi verdi.

Kalın: Şahsi fikirleridir

Arınç'ın açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Arınç tecrübeli bir siyasetçidir. Büyüğümüzdür. Yaptığı bu açıklamalar şahsi fikirleridir. Cumhurbaşkanlığını bağlamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
  1. Mardin
  2. AK Parti
  3. Bülent Turan
  4. Bülent Arınç
  5. Ahmet Türk
  6. HDP

YORUM YAZ

  • CumhurCumhur14 dk önce
    Bülent efendi sana gelen tebrik mesajlarının kim olduğunu bilmek mümkün olsa keşke. Sen ne edip edip Reis'ı tuşa getireceksin.Hocan gibi melek ablan gibi sinsisin.Rabbim şerrinden korusun

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