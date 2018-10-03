Bülent Arınç yeniden siyasete mi dönüyor?

Eski TBMM Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Bülent Arınç, yeniden aktif siyasete geri dönecek mi sorularına cevap verdi. Arınç, ofisime dostlarım geliyor. Sensiz bu siyaset olmaz' diyorlar. Siyaset bir hedef işidir” açıklamasında bulunu. Peki Bülent Arınç siyasete dönecek mi?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan'a konuk olan Bülent Arınç, siyasete geri dönecek mi sorusuna cevap verdi. Bülent Arınç, "Şuan emekliyim. Kapım çalınıyor. Ofisime bugün itibariyle söyleyeyim dostlarımız geliyor. 45-50 yıldır milletin önündeyiz. Bazı dertlerini anlatıyorlar. 'Sensiz bu siyaset olmaz' diyorlar. Bunu söylemeyin diyorum. Aktif siyasette yokuz. Partimizi seviyoruz. Partiyi kendi ellerimizle büyüttük. Aktif siyaset beklentisi içerisinde değilim. Özlemiyorum. Siyaset bir hedef işi. Beklediğimiz, hedefe koyduğumuz her şeye kavuştuk." ifadesini kullandı.