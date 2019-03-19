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Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi: MHP ve Ergün'ü itham etmedim

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç, kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

19 Mart 2019 Salı 23:14
Bülent Arınç eleştirilere cevap verdi: MHP ve Ergün'ü itham etmedim

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, yaptığı bir konuşa ile ilgili hakkında yapılan haber ve eleştirilere Manisa Medya TV'nin canlı yayınında cevap verdi.

Arınç, "Burada Cumhur İttifakına destek olup, başta sayın Cengiz Ergün'ün seçilmesi ve Cumhur İttifakının ilçe adaylarının da tekrar seçilebilmesi için güzel konuşmalar yaptım. Burada hiçbir olumsuzluk yoktu MHP'yi yada sayın Cengiz Ergün'ü itham edecek hiçbir şeyi konuşmadım." dedi.

Arınç, canlı telefon ile bağlandığı ana haber bülteninde şu açıklamalarda bulundu;

"MHP'yi ya da sayın Cengiz Ergün'ü itham edecek hiçbir şeyi konuşmadım"

"Geçtiğimiz hafta seçim çalışmaları için Manisa'daydım. Başta başkanımız Cengiz Ergün'den başlayarak bir takım faaliyetlere katıldım. Burada Cumhur İttifakına destek olup, Başta sayın Cengiz Ergün'ün seçilmesi ve Cumhur İttifakının ilçe adaylarının da tekrar seçilebilmesi için güzel konuşmalar yaptım. Cumhur İttifakının bereketini ortaya koymaya çalıştım. Gittiğimiz her yerde ayrı bir heyecan oldu. Bende doğrusu hemşehrilerimi görmekten, onların Cumhurİttifakı ile birlikte hareket etmesinden çok çok mutlu oldum. Son yaptığımız toplantıdan sonra bende birkaç internet sitesinde sanki Horozköy'de yapılan açıklamada farklı şeyler konuşulmuş gibi bir gayret gördüm. Bu, kötü insanların bir gayretidir. Orada beni dinleyen kentin güzel insanları, AKPartili ve MilliyetçiHareketPartili olmak üzere yüzlerce insan, benim zaman zaman esprili, zaman zaman da yapılan hizmetleri ortaya koyan konuşmamı dinledi. Burada hiçbir olumsuzluk yoktu MHP'yi yada sayın CengizErgün'ü itham edecek hiçbir şeyi konuşmadım. Kim neden böyle bir gayretin içerisine girdi bilemem, herhalde kendini bilmezin birisi böyle bir haberi uçurdu ki internet sitelerinde ne konuştuğuma dair yer verilmeden sadece orada bir iki kişinin orayı terk ettiği söyleniliyor. Benim yaptığım araştırmada kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını arkadaşlarım bana ilettiler.

"Cumhur İttifakının başarılı olmasını istiyorum"

Bu haberlere hiç kimse itibar etmesin. ben sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu seçim çalışmalarına katılıyorum. Önümüzdeki haftada Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te mitingler yapacağım. Ben Cumhur İttifakının başarılı olmasını istiyorum, bunu Türkiye için bir şans olarak görüyorum. Ve sayın Cengiz Ergün'ü kendisini ziyaret ettiğimde de söyledim 'Siz bu (adaylığı) hak ediyorsunuz. Esasen seçimlerden önceki kamuoyu yoklamalarında da oy oranınız yüksek çıkıyordu. Siz tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımızsınız. Manisa'ya hizmetiniz geçti.' Horozköy'de söylediğim cümle şu anlamdadır, yani bundan sonra Yunusemre de ve Şehzadeler de Büyükşehir ile el ele çalışacaklardır. Ve bugüne kadar yapılan çalışmalar katlanarak artacaktır. Bu sözlerimin Manisa'da yankı bulduğunu biliyorum. Ama (yapılan haberlerle ilgili) başka ittifakların adayları veya bu ittifakın içindeyken şimdi dışına çıkmış başka partilerden yada bağımsız aday olanların sanki bir çabası olarak gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. Büyütmeye de gerek yok. Bir MHP'li milletvekilinin bu internetteki haber üzerine gelişi güzel sözler sarf ettiğini gördüm. Buna üzüldüm. Bu konuşmayı dinlediğini yada orada ne konuşulduğunu bildiğini bile zannetmiyorum."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:14
  1. Belediye Başkanı Ergün
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Şehzadeler İlçesi
  4. Cumhurbaşkanı
  5. Bülent Arınç
  6. Cengiz Ergün
  7. Televizyon
  8. Şehzadeler
  9. Yunusemre
  10. Şanlıurfa
  11. Türkiye
  12. Manisa
  13. Mardin
  14. Siirt
  15. Urfa
  16. MHP

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