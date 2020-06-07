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Bugün sokağa çıkmak yasak mı? | Marketler bugün açık mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle haftalarca belli şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu sebeple vatandaşlar “Sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Bugün marketler açık mı?” , “Bugün kafeler açık mı?” , “Sahile gitmek yasak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:42:00 -
Bugün sokağa çıkmak yasak mı? | Marketler bugün açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 31 şehirde hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasakları uygulandı. Ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra 30 31 Haziran’da 15 ilde kısıtlama sürdürüldü. Vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması bulunup bulunmadığını merak ediyor.

Bugün sokağa çıkmak yasak mı? | Marketler bugün açık mı?

6 7 Haziran’da sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Elbette 65 yaş üstü ve 18 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamaları halen devam ediyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kendilerini için belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkmaya devam ediyor.

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