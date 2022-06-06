Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan sürüyor. Futbolseverler ise 6 Haziran Pazartesi günü kimin maçının olacağını, maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimlerin maçı var? Uluslar Ligi maçlarını televizyon veriyor mu?
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ilk maçında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ikinci maçında Litvanya ile 7 Haziran Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler ise 6 Haziran’da hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1
21.45 Avusturya-Danimarka S Sport Plus
21.45 Hırvatistan-Fransa S Spor
UEFA Uluslar Ligi Lig B-Grup 2
21.45 İzlanda-Arnavutluk
UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3
21.45 Beyaz Rusya-Azerbaycan
21.45 Slovakya-Kazakistan
UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1
21.45 Letonya-Lihtenştayn
21.45 Andorra-Moldova