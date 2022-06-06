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Spor Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan sürüyor. Futbolseverler ise 6 Haziran Pazartesi günü kimin maçının olacağını, maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimlerin maçı var? Uluslar Ligi maçlarını televizyon veriyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 01:33:00 -
Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ilk maçında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ikinci maçında Litvanya ile 7 Haziran Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler ise 6 Haziran’da hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1

21.45 Avusturya-Danimarka       S Sport Plus

21.45 Hırvatistan-Fransa              S Spor

UEFA Uluslar Ligi Lig B-Grup 2

21.45 İzlanda-Arnavutluk           

UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3

21.45 Beyaz Rusya-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Kazakistan         

UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1

21.45 Letonya-Lihtenştayn

21.45 Andorra-Moldova

Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Litvanya-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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