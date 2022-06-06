UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ilk maçında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar ikinci maçında Litvanya ile 7 Haziran Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler ise 6 Haziran’da hangi takımların maçlarının olduğunu araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?

Bugün kimin maçı var? Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 1

21.45 Avusturya-Danimarka S Sport Plus

21.45 Hırvatistan-Fransa S Spor

UEFA Uluslar Ligi Lig B-Grup 2

21.45 İzlanda-Arnavutluk

UEFA Uluslar Ligi Lig C-Grup 3

21.45 Beyaz Rusya-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Kazakistan

UEFA Uluslar Ligi Lig D-Grup 1

21.45 Letonya-Lihtenştayn

21.45 Andorra-Moldova