Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı, maç hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart günün maç programı...
Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. 27 Mart Pazar hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Ronaldo’nun da yer aldığı Portekiz’e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü özel karşılaşmada İtalya ile salı günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Maç tutkunları ise bu akşam hangi maçların olduğunu büyük bir merakla araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bügün kimin maçı var? Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar canlı izle hangi kanaldan olacak? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugünkü maçlar saat kaçta? Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Öte yandan Süper Lig”’de 31. hafta maçlarının heyecanı da sürüyor. Süper Lig’de 30. hafta geride kaldı. Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü. Futbolseverler pazar günü hangi maçların oynanacağını sorular oldu. Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Mart 2022 Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati...
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var?
11:00 Galatasaray – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
11:05 Melbourne Victory – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4
12:00 Beşiktaş – Ereğli Bld. Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Beşiktaş Youtube
12:00 İzmir BB – Etimesgut Bld. Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor Yıldız, TRT Spor 2
12:00 Fenerbahçe – Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
13:00 Galatasaray – Bandırmaspor TFF Elit U14 Ligi GS TV
14:00 Elazığspor – Erbaaspor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:30 Fenerbahçe – Ümraniyespor TFF Elit U15 Ligi FB TV
15:00 Galatasaray – Bandırmaspor TFF Elit U15 Ligi GS TV
15:00 Mirandes – Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner
15:30 Maastricht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
17:00 Burgos – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
17:45 FC Emmen – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
19:15 Alcorcon – Valladolid İspanya La Liga 2 Bilyoner
19:15 Malaga – Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:00 Universidad de Chile – Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner
22:00 Almeria – Girona İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:00 Sao Paulo – Corinthians Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
23:00 Portland Timbers – Orlando City MLS Bilyoner
23:05 Kanada – Jamaika 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus
Süper Lig 31. haftanın maç programı
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar kimin maçı var?
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi hangi maçlar var?
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)