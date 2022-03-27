Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı, maç hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart günün maç programı...

Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. 27 Mart Pazar hangi maçlar var, kimin maçı var? Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Ronaldo’nun da yer aldığı Portekiz’e 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü özel karşılaşmada İtalya ile salı günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Maç tutkunları ise bu akşam hangi maçların olduğunu büyük bir merakla araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bügün kimin maçı var? Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar canlı izle hangi kanaldan olacak? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…