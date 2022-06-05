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Spor Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar
Spor

Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar

Profesyonel futbol liglerinin tatil olmasının ardından uluslararası müsabakalara ilgi arttı. Futbolseverler bu sebeple bugün yani 5 Haziran Pazar günü kimin, hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-06-05 14:41:00 -
Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar

Mayıs ayıyla birlikte lig maçları tamamlandı. 2022 Dünya Kupası ise bu seneye özel olarak sonbahar-kış mevsiminde yapılacak. Bu sebeple futbolseverler Uluslar Ligi maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar

Dünya Kupası Eleme play-off

19.00 Galler-Ukrayna    S Spor

UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 2

21.45 Çekya-İspanya S Spor plusS Sport, CBC Sport

21.45 Portekiz-İsviçre

UEFA Uluslar Ligi-Lig B-Grup 4

21.45 Sırbistan-Slovenya            

21.45 İsveç-Norveç

UEFA Uluslar Ligi-Lig C-Grup 2

19.00 Güney Kıbrıs-Kuzey İrlanda           

21.45 Kosova-Yunanistan           

UEFA Uluslar Ligi-Lig C-Grup 4

19.00 Cebelitarık-Makedonya  

21.45 Bulgaristan-Gürcistan

UEFA Uluslar Ligi-Lig D-Grup2

16.00 San Marino-Malta

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