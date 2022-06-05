Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar
Profesyonel futbol liglerinin tatil olmasının ardından uluslararası müsabakalara ilgi arttı. Futbolseverler bu sebeple bugün yani 5 Haziran Pazar günü kimin, hangi takımların maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?
Mayıs ayıyla birlikte lig maçları tamamlandı. 2022 Dünya Kupası ise bu seneye özel olarak sonbahar-kış mevsiminde yapılacak. Bu sebeple futbolseverler Uluslar Ligi maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar
Dünya Kupası Eleme play-off
19.00 Galler-Ukrayna S Spor
UEFA Uluslar Ligi Lig A-Grup 2
21.45 Çekya-İspanya S Spor plusS Sport, CBC Sport
21.45 Portekiz-İsviçre
UEFA Uluslar Ligi-Lig B-Grup 4
21.45 Sırbistan-Slovenya
21.45 İsveç-Norveç
UEFA Uluslar Ligi-Lig C-Grup 2
19.00 Güney Kıbrıs-Kuzey İrlanda
21.45 Kosova-Yunanistan
UEFA Uluslar Ligi-Lig C-Grup 4
19.00 Cebelitarık-Makedonya
21.45 Bulgaristan-Gürcistan
UEFA Uluslar Ligi-Lig D-Grup2
16.00 San Marino-Malta