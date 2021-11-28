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Spor Bugün kimin maçı var? 28 Kasım Pazar bugün maçlar saat kaçta?
Spor

Bugün kimin maçı var? 28 Kasım Pazar bugün maçlar saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de 14. haftanın heyecanı sürüyor. Beşiktaş, 17 sezon sonra ligde üst üste 4 kez yenildi. Süper Lig'in 14. haftasında Çotanakları konut eden Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 yenildi. Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi. Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar ile devam edilecek. Futbolseverler bugün hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 28 Kasım Pazar bugün maçlar saat kaçta? gibi soruları sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:09:00 - 2021-11-28 09:11:19
Bugün kimin maçı var? 28 Kasım Pazar bugün maçlar saat kaçta?

Süper Lig 14. haftanın maçları cuma günü oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-Altay maçılarıyla başladı. Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kalan Altay, ligde galip gelemediği son 7 maçında 2 puan çıkarabildi. Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı.

bugün hangi maçlar var

Bugün hangi maçlar var 28 Kasım Pazar bugün kimin maçı var?

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Yarın hangi maç var? 29 Kasım Pazartesi kimin maçı var?

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan.

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