Bugün hangi maçlar var? Süper Lig’de 14. haftanın heyecanı sürüyor. Beşiktaş, 17 sezon sonra ligde üst üste 4 kez yenildi. Süper Lig'in 14. haftasında Çotanakları konut eden Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 yenildi. Çaykur Rizespor, sahasında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi. Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar ile devam edilecek. Futbolseverler bugün hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 28 Kasım Pazar bugün maçlar saat kaçta? gibi soruları sormakta.