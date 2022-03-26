Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları
Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu Süper Lig’de maç var mı?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve hazırlık maçları sebebiyle Süper Lig ile 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Bu sebeple futbolseverler hafta sonu hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. TFF 2. Ve 3. Lig’de bugün maçlar oynanıyor ancak söz konusu mücadeleleri hiçbir kanal vermiyor. İşte, günün maçları ve yayımlandığı kanalların listesi…
Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları
TFF Elit U19 Ligi
14.00 Fenerbahçe-GiresunsporFB TV
İspanya La Liga 2
16.00 Ibiza-Real Sociedad B Bilyoner
18.00 Eibar-Lugo Bilyoner
20.00 Sportign Gijon-CartagenaBilyoner
23.30 Real Oviedo-FuenlabradaBilyoner
Hollanda Eerste Divisie
18.30 Den Bosch-VVV Venlo Bilyoner
20.45 Excelsior-Helmond Bilyoner
Hazırlık maçları
20.00 İrlanda-Belçika
20.30 İngiltere-İsviçre S Sport
22.45 Hollanda-Danimarka S Sport