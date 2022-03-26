Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve hazırlık maçları sebebiyle Süper Lig ile 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Bu sebeple futbolseverler hafta sonu hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. TFF 2. Ve 3. Lig’de bugün maçlar oynanıyor ancak söz konusu mücadeleleri hiçbir kanal vermiyor. İşte, günün maçları ve yayımlandığı kanalların listesi…

Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları

TFF Elit U19 Ligi

14.00 Fenerbahçe-GiresunsporFB TV

İspanya La Liga 2

16.00 Ibiza-Real Sociedad B Bilyoner

18.00 Eibar-Lugo Bilyoner

20.00 Sportign Gijon-CartagenaBilyoner

23.30 Real Oviedo-FuenlabradaBilyoner

Hollanda Eerste Divisie

18.30 Den Bosch-VVV Venlo Bilyoner

20.45 Excelsior-Helmond Bilyoner

Hazırlık maçları

20.00 İrlanda-Belçika

20.30 İngiltere-İsviçre S Sport

22.45 Hollanda-Danimarka S Sport