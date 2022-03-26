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Spor Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları

Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bu hafta sonu Süper Lig’de maç var mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:30:00 -
Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve hazırlık maçları sebebiyle Süper Lig ile 1.Lig maçlarına bir hafta ara verildi. Bu sebeple futbolseverler hafta sonu hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. TFF 2. Ve 3. Lig’de bugün maçlar oynanıyor ancak söz konusu mücadeleleri hiçbir kanal vermiyor. İşte, günün maçları ve yayımlandığı kanalların listesi…

Bugün kimin maçı var? 26 Mart Cumartesi günün maçları

TFF Elit U19 Ligi

14.00 Fenerbahçe-GiresunsporFB TV

İspanya La Liga 2

16.00 Ibiza-Real Sociedad B         Bilyoner

18.00 Eibar-Lugo              Bilyoner

20.00 Sportign Gijon-CartagenaBilyoner

23.30 Real Oviedo-FuenlabradaBilyoner

Hollanda Eerste Divisie

18.30 Den Bosch-VVV Venlo      Bilyoner

20.45 Excelsior-Helmond             Bilyoner

Hazırlık maçları

20.00 İrlanda-Belçika

20.30 İngiltere-İsviçre   S Sport

22.45 Hollanda-Danimarka          S Sport

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