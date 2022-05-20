Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda? 20 Mayıs 2022 Süper Lig Avrupa Ligi maçları
Süper Lig ve 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapılacak. Futbolseverler hem Süper Lig hem de Avrupa Lig maçlarını yakından takip ediyor. Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bu sezonun şampiyonu Trabzonspor ise son maçında Başakşehir’e konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Süper Lig’in son maçları bugün oynanacak iki karşılaşma ile tamamlanacak. Galatasaray, Antalyaspor’a misafir olurken, Küme düşen takımlar arasında yer alan Çaykur Rizespor ise Gaziantep’e konuk olacak. Ligden düşen Altay, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün kimin maçı var?
03.00 River Plate 4-0 Colo Colo S Sport +
20:00 Antalyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon) beIN SPORTS 1
Yarın hangi maçlar var? (21 Mayıs Cumartesi)+
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22.30 Colombus Crew-Los Angeles FC S Sport
22 Mayıs Pazar hangi maçlar var?
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)18.00 Arsenal-Everton S Sport +
18.00 Chelsea-Watford S Sport +
18.00 Crystal Palace-Manchester United S Sport +
18.00 Liverpool-Wolverhampton S Sport +
18.00 Manchester City-Aston Villa S Sport
18.00 Norwich City-Tottenham S Sport +
19.30 Barcelona-Villarreal Spor Smart
19.30 Real Madrid-Real Betis Spor Smart
1. Lig Bugün (20 Mayıs 2022) kimin maçı var?
17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
Yarın 1. Lig'de hangi maçlar var?
16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)
TFF 2. Lig play-off yarı final maçı ne zaman?
Bugün: 16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey Fehmi Gerçeker)
22 Mayıs Pazar maç programı
16.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)
16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)
17.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor (Vodafone Park)
Play-out: 22 Mayıs Pazar maçları
14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK (Dudullu)
14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu (4 Eylül Spor Vadisi)
14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor (Atatürk 2 Nolu Yan Saha)
14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri (Hassa)