Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda? 20 Mayıs 2022 Süper Lig Avrupa Ligi maçları

Süper Lig ve 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapılacak. Futbolseverler hem Süper Lig hem de Avrupa Lig maçlarını yakından takip ediyor. Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bu sezonun şampiyonu Trabzonspor ise son maçında Başakşehir’e konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…