Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar kimin? Bugün maçlar saat kaçta?
Süper Lig’de dün Galatasaray Fenerbahçe derbi heyecanı vardı. Nefesler tutuldu milyonlarca futbolsever Galatasaray Fenerbahçe maçına kilitlendi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi. Süper Lig 13. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Lider Trabzonspor 30 puana sahip olurken, derbi galibiyeti sonrası Fenerbahçe puanını 23’e yükselterek ligde 5. sırada yer alken, Galatasaray 21 puanla 8. sırada yer aldı. Peki bugün hangi maçlar var? 22 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar kimin? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 22 Kasım 2021 Pazartesi maç programı…
Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım Pazartesi bugünkü maçlar kimin? Bugün maçlar saat kaçta? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Ezeli rakip Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Fenerbahçeli futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Orta sahada toplanan sarı-lacivertliler, daha sonra boş deplasman tribününe giderek sevinç gösterilerinde bulundu. Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. İttifak Holding Konyaspor sahasında, Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçını konuk ekip 3-1 kazandı. İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve 22 Kasım Pazartesi bugün oynanacak maçlar…
Süper Lig 13. hafta maç sonuçları
13.30 Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir 2-1 Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
13.30 Kasımpaşa 1-3 VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor 3-0 Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay 1-3 Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi bugün hangi maçlar var?
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)