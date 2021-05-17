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Ekonomi Buğday, bakliyat, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?
Ekonomi

Buğday, bakliyat, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buğday, bakliyat, yaş çay alım fiyatlarını Kabine Toplantısının ardından duyurdu. Bakliyat ve yaş çay alım fiyatları belli oldu! Mercimek, buğday, arpa alım fiyatları ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:03:00 -
Buğday, bakliyat, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı.

Buğday, bakliyat, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Bakliyat alım fiyatı ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlendi.

Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildi.

Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı 2.250 liraya, arpa alım fiyatı 1.750 liraya çıkarıldı.

Ayrıca hububatta ton başına 275 lira, bakliyatta ise 910 liraya yakın prim ve destek verilecek.

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