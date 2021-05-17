Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını açıkladı.

Buğday, bakliyat, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Bakliyat alım fiyatı ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlendi.

Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildi.

Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı 2.250 liraya, arpa alım fiyatı 1.750 liraya çıkarıldı.

Ayrıca hububatta ton başına 275 lira, bakliyatta ise 910 liraya yakın prim ve destek verilecek.