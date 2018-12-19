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BUDO seferlerine kar engeli

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:46
BUDO seferlerine kar engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 18.00 ve 20.00 ile Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 19.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 17.00'ye kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:46
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. budo

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