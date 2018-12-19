BUDO seferlerine kar engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 18.00 ve 20.00 ile Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 19.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 17.00'ye kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.